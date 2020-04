Koronawirus: Nie ma już wątpliwości ws. biegania i chodzenia po lesie

Nie ma już żadnych wątpliwości, co oznacza zakaz spacerowania po lesie. Wynika to wprost z przepisów.

– Zakaz wstępu do lasów posiada teraz precyzyjną podstawę prawną. Wynika wprost z rozporządzenia Rady Ministrów wydanego na podstawie ustawy o chorobach zakaźnych przewidującej możliwość wprowadzenia czasowego ograniczenia korzystania z określonych terenów. Przepisy te mają charakter szczególny w stosunku do ustawy o lasach, w związku z czym stosuje się je w pierwszej kolejności – uważa Paweł Wójcik, radca prawny.

– Nie możemy też zapominać, że obowiązuje generalny zakaz przemieszczania się poza sytuacjami wskazanymi w przepisach, gdy zachodzi konieczność zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego. Do takich z pewnością nie należy spacer po lesie – wyjaśnia Konrad Młynkiewicz, radca prawny oraz dyrektor działu prawa administracyjnego w Kancelarii Prawnej Sadkowski i Wspólnicy.

Rozporządzenie przedłuża do 19 kwietnia obostrzenia dotyczące korzystania m.in. z terenów zielonych i bulwarów. Wcześniej przepisy nie przewidywały wprost zakazu wstępu do lasów. Mówiły wprawdzie o terenach zielonych, ale z definicji w ustawie o ochronie przyrody nie wynikało, że zalicza się do nich również lasy.