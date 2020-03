Koronawirus: metody postępowania z poddanymi kwarantannie

Do kontroli osób poddanych kwarantannie w związku z zagrożeniem koronawirusem włącza się policja. Żeby mieć pewność, że odizolowany na pewno nie wychodzi z domu, raz dziennie skontroluje go policjant.

– Funkcjonariusz będzie umundurowany, bo mamy informacje o oszustach podających się za policjantów, którzy usiłują wykorzystać sytuację związaną z koronawirusem – mówił we wtorek komendant główny policji nadinsp. Jarosław Szymczyk. Dodał, że do kontroli zostaną wyznaczeni funkcjonariusze pionu prewencji – dzielnicowi oraz funkcjonariusze oddziałów patrolowo-interwencyjnych.

Dzielnicowy zadzwoni do drzwi lub przez domofon, by się upewnić, że podejrzewany o zakażenie na pewno stosuje się do zasad. Są bowiem tacy, którzy mogą chcieć wyjść z domu mimo groźby kary do 5 tys. zł.