Zarażenie koranowirusem w szpitalu. Czy można żądać odszkodowania?

Jak wskazał porta - ta druga przesłanka jest najtrudniejsza do wykazania. Ciężko dowieść, że lekarz czy pielęgniarka po kontakcie z innym pacjentem nie zmienili fartucha, rękawiczek, nie umyli rąk - mówi Joanna Wielgolawska-Pilas, adwokat, przewodnicząca Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, którą zapytaliśmy o to, czy jeśli ktoś zarazi się koronawirusem w szpitalu od innego pacjenta, może żądać odszkodowania.

Joanna Wielgolawska-Pilas, adwokat: Szpitale i inne placówki ochrony zdrowia nie mogą już mówić o zaskoczeniu, bo koronawirus rozprzestrzeniał się bardzo szybko. Zakażenia tym wirusem poza Włochami, potwierdzono już wcześniej w krajach, które z nami sąsiadują, bądź są dosyć blisko, m. in.: Niemczech, Czechach, Litwie, Austrii, Francji, Estonii. W polskich mediach codziennie pojawiały się informacje o kolejnych pacjentach zgłaszających się do szpitali z podejrzeniem koronawirusa. Choć długo nie było potwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia informacji o zakażeniu tym wirusem w Polsce, pytanie nie brzmiało „czy?" tylko „kiedy?". Wiedząc o zagrożeniu, w dodatku od dłuższego czasu, placówki medyczne powinny być przygotowane na taką sytuację i gotowe do uruchomienia odpowiednich procedur, żeby zapewnić ochronę wszystkim innym pacjentom przebywającym w tym czasie w placówce, a także swojemu personelowi.

Gdyby bowiem doszło do takiej sytuacji, pacjent zakażony koronawirusem w szpitalu będzie miał podstawy do dochodzenia odszkodowania. W procesie będzie musiał udowodnić fakt zakażenia, to że doszło do niego podczas pobytu w szpitalu oraz niedochowanie przez personel staranności w zakresie ochrony przed zakażeniem.