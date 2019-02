Janusz Cieszyński: Kontrola NFZ bardziej przyjazna szpitalom

Kary finansowe będą nakładane tylko zgodnie z taryfikatorem – mówi Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia ds. cyfryzacji medycyny.

Przyjęta przez rząd nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych zmienia tryb prowadzenia kontroli NFZ.

Chcemy, by kontrole były jak najmniej dotkliwe i nie dezorganizowały pracy. Stąd szereg nowych praw dla świadczeniodawcy, m.in. zakaz jednoczesnej kontroli ze strony Ministerstwa Zdrowia i NFZ, ponownej kontroli tego samego obszaru w tym samym podmiocie i ograniczenia czasu kontroli. Przy kontrakcie do 2 mln zł może ona trwać tylko do 12 dni.

Kontroler będzie ją także mógł prowadzić zza swojego biurka, analizując realizację świadczeń w rejestrach.

Także to rozwiązanie zakłada jak najmniejszą ingerencję w pracę podmiotu leczniczego i zapobiega jego niepotrzebnej dezorganizacji. To pierwsza ustawa wprowadzająca elektronizację procesu kontroli. Jeśli nie będzie takiej potrzeby, kontroler nie będzie odwiedzał przychodni czy szpitala.

Ustawa wprowadza tzw. próg bagatelności. Co to takiego?

Obliczyliśmy, że choć co druga kontrola kończy się karą poniżej 500 zł, stanowią one zaledwie 10 proc. sumy wszystkich kar. Postanowiliśmy więc zrezygnować z kar niższych niż 500 zł. Naszym celem jest zapobieganie nieprawidłowościom. Jeżeli już nakładamy kary, to za poważne wykroczenia. Chcemy więc, by były one dotkliwe. Nie może być tak, że kontrolerzy będą nakładać kary wyższe tylko po to, by przekroczyć próg 500 zł. Opracowaliśmy bardzo dokładny taryfikator, którego muszą przestrzegać kontrolerzy.

Czemu służy wprowadzona nowelą centralizacja korpusu kontrolerskiego?

Chcemy uniknąć sytuacji, gdy w zależności od regionu kontrolerzy wydają podobne interpretacje stanu faktycznego. Jednolita linia orzecznicza poprawi wizerunek Narodowego Funduszu Zdrowia.