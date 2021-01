Zaczyński: Masowe szczepienia mają w dużych populacjach większy sens niż masowe testowanie

Słowacki system ochrony zdrowia stracił przepustowość i od miesiąca jest na granicy przepełnienia. Poleciliśmy pomoc Słowakom w masowym testowaniu, ale pewnie nie będziemy tego powtarzać w Polsce – mówi Dr n. med. Artur Zaczyński, zastępca dyrektora ds. medycznych Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, dyrektor Szpitala Narodowego.

Od soboty medycy z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA pomagają Słowakom testować obywateli w kierunku Covid-19. Przetestowaliście 37,3 tys. osób. Zbieracie doświadczenia? Poniżej dalsza część artykułu

Dr n. med. Artur Zaczyński, zastępca dyrektora ds. medycznych Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, dyrektor Szpitala Narodowego: Bardziej pomagamy, odpowiadając na prośbę premiera Słowacji Igora Matovicza. Słowacki system ochrony zdrowia stracił przepustowość i od miesiąca jest na granicy przepełnienia. Od 27 stycznia bez negatywnego wyniku testu nie będzie można wyjść z domu. Trudno mówić o zbieraniu doświadczenia, bo nie spodziewam się, by masowe testowanie miało być prowadzone w Polsce. Po pierwsze dlatego, że rozpoczęliśmy masowe szczepienia, co jest rozwiązaniem dużo bardziej ekonomicznym, a po drugie nie sądzę, by przy obecnych nastrojach i dużej nerwowości rząd decydował się na kolejny twardy lockdown. Po trzecie – masowe testowanie dużo łatwiej przeprowadzić w mniejszym kraju. A pamiętajmy, że na Słowacji mieszka 5,4 mln ludzi, siedmiokrotnie mniej niż w Polsce.

Czy takie testowanie ma sens? Przecież kasetkowe testy antygenowe nie są najczulsze. Mogą przeoczyć zakażonego. Z drugiej strony – Covidem można się zakazić choćby w kolejce na taki test.

To prawda. Dlatego masowe testowanie to rodzaj remanentu społeczeństwa, który ma pokazać, ile osób w danym momencie zakaża SARS-CoV-2. Nie pokazuje nosicielstwa, a chorobowość, czyli to, ile jest osób z czynną infekcją wirusową. Akcja może działać prewencyjnie, bo jeśli się odizoluje od reszty osoby, które zakażają, można zmniejszać łańcuch transmisji w krótkim czasie. O wiele większe znaczenie dla dużych populacji mają masowe szczepienia, które właśnie zaczęły się w Polsce. Masowe testy byłyby stratą czasu, zasobów w postaci medyków, których lepiej wykorzystać przy szczepieniach. Jednak trzeba przyznać, że samo testowanie idzie Słowakom bardzo sprawnie. 250 punktów testowania korzysta z kodyfikacji QR. Numer każdego testu przypisany jest do punktu. System sczytuje wyniki, a pacjent dostaje certyfikat drukowany na miejscu. Jeśli wynik jest dodatni, pacjent na pacjenta nakłada się izolację, a na jego domowników - kwarantannę. Procesy są ustawione sprawnie - nie tworzy się zatorów przy rejestracji, a samo wymazywanie trwa kilka minut.

Przez dwa dni polscy medycy przetestowali kilkanaście tysięcy osób. To już druga taka misja CSK MSWiA. Pewnie nie brakuje głosów, że zamiast jeździć zagranicę, moglibyście testować w Polsce.