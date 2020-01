Aptekarz nadal bez niezależności - projekt ustawy o zawodzie farmaceuty

Zdaniem Marcina Wiśniewskiego, farmaceuty i przewodniczącego Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA), usunięcie zapisu jest błędem, bo wprowadzana ustawą opieka farmaceutyczna zakłada, że pacjent będzie mógł uzyskać w aptece pomoc w rozwiązaniu problemów, które chciałby zachować dla siebie. – Nie wyobrażam sobie, by ktokolwiek czuł się komfortowo, opowiadając o problemach zdrowotnych przy całej kolejce osób. Po to konsultacja lekarska odbywa się w osobnym gabinecie lub choćby za parawanem, by zapewnić pacjentowi intymność i poszanowanie godności – zauważa mgr Wiśniewski.

Z kolei wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej (NRA) Marek Tomków zauważa, że wykreślenie art. 34 nie musi być równoznaczne z tym, że w aptekach zabraknie osobnych gabinetów do opieki farmaceutycznej: – Być może będzie można je wprowadzić rozporządzeniem do ustawy – zauważa.

O wiele bardziej farmaceutów niepokoi brak kar za próbę ingerencji w niezależność zawodową farmaceuty. Jednym z najważniejszych zapisów nowej ustawy był art. 35 (przez zmianami z 31 grudnia 2019 r. – art. 36), zgodnie z którym „aptekarz samodzielnie podejmuje decyzje w zakresie sprawowania opieki farmaceutycznej oraz udzielania usług farmaceutycznych, kierując się wyłącznie dobrem pacjenta i nie jest związany w tym zakresie poleceniem służbowym". Miało to uniezależnić farmaceutów od – narzucanego w niektórych aptekach prowadzonych przez duże podmioty – realizowania celów sprzedażowych często rozbieżnych z interesem pacjenta. Jak tłumaczą aptekarze, w wielu podmiotach prowadzonych przez duże sieci apteczne farmaceuci zmuszani są do proponowania pacjentom suplementów diety określonych firm.

– Bo co to znaczy „uporczywy"? Przedsiębiorca będzie musiał latami nakłaniać farmaceutę do decyzji niekorzystnych dla pacjenta, by uznano, że działa niezgodnie z prawem? Czy zrobić to 100 razy, a 99 razy pozostać bezkarny – pyta Marek Tomków.