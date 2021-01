Koronawirus: kolejna grupa będzie szczepiona w pierwszym etapie

Taką decyzję, na wniosek resortu rodziny, podjęło Ministerstwo Zdrowia, które odpowiada za NPS i włączanie do jego poszczególnych etapów poszczególnych grup zawodowych i społecznych. Jako pierwsze zaszczepione mają być osoby najbardziej narażone na zakażenie, m.in. pracownicy służby zdrowia To tzw. etap zero. W pierwszym etapie szczepionki mają być podane m.in. pensjonariuszom domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osobom powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służbom mundurowym, a także nauczycielom.

Czytaj też: Jak zapisać się na szczepienie przeciw COVID-19