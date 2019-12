Pigułka antykoncepcyjna raz w miesiącu? Naukowcy ją testują

Po połknięciu, pigułka przez miesiąc pozostaje w żołądku i uwalnia do organizmu odpowiednią dawkę hormonów. Prototyp tabletki jest w kształcie gwiazdki, po dotarciu do żołądka rozwija się i stopniowo uwalnia hormony. Tabletka po zakończeniu pracy rozpada się i zostaje wydalona z organizmu. Badacze podkreślają, że kobiety, które chciałyby przyjmować pigułkę nie powinny mieć problemów z trawieniem i wydalaniem pokarmów, spowodowanych obecnością leku w żołądku, gdyż została ona zaprojektowana tak, aby była odporna na atak kwasu żołądkowego. Z badań, które opublikowano w czasopiśmie "Science of Translational Medicine” wynika, że naukowcy testowali pigułkę na świniach. Szacują, że próby na ludziach rozpoczną się w ciągu kilku lat. Jeżeli testy się powiodą, schemat działania pigułki będzie można wykorzystać także przy podawaniu innych leków o długim działaniu.

Skuteczność pigułki

Doustną antykoncepcję hormonalną powinno przyjmować się codziennie. Przy założeniu, że jest odpowiednio przyjmowana, jej skuteczność wynosi 99 proc. Badania wskazują jednak, że kobiety często zapominają lub pomijają przyjęcie tabletki, co prowadzi do zmniejszenia jej skuteczności. Dostępne są już także inne środki antykoncepcyjne, takie jak zastrzyki, które przyjmuje się co dwa miesiące lub plastry, wymagające zmiany co tydzień.



Pigułka antykoncepcyjna, którą można przyjmować raz na 30 dni byłaby więc nie tylko dużo ułatwieniem dla kobiet, ale także umożliwiłaby większą kontrolę nad płodnością.