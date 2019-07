Dlaczego warto się rozpieszczać?

Jak pokazały wyniki badania „Lody oczami Polaków i Włochów” jedną z nich może być spontaniczne sięganie po mroźne słodkości. Psycholog Maria Rotkiel i Wedel zachęcają do okazjonalnego cieszenia się smakowitymi przyjemnościami, które mogą być elementem celebrowania życia i sposobem na złapanie dystansu.

Nad Wisłą, lody najczęściej je się w godzinach popołudniowych, Włosi natomiast chętniej sięgną po nie w południe lub wieczorem. Polacy częściej jedzą mroźne słodkości podczas spacerów, spotkań z bliskimi poza domem, jako dodatek (np. do kawy, szarlotki) lub jako słodką przekąskę w ciągu dnia, a także na randce. Spożycie lodów w Polsce i Włoszech różni się pod względem pory konsumpcji czy okazji, jednak motywacja jest najczęściej ta sama – 70% Polaków, a 58% Włochów, po lody sięga spontanicznie, wtedy, gdy najdzie ich na to ochota.

Lody jedzą (prawie) wszyscy Polacy i Włosi – na 1000 respondentów w Polsce znalazły się jedynie 4 osoby, które deklarują, że nie jedzą lodów (we Włoszech 2) – wynika z badania zrealizowanego przez Kantar na zlecenie LOTTE Wedel*.

Radość, którą miło się dzielić

Wyniki badania wskazują, że pomimo pędzącego tempa życia i licznych obowiązków, nie zapominamy o rozpieszczaniu siebie samych i drobnych radościach, choćby w postaci lodów. – To dobrze, bo żeby dbać o siebie, o dobrą kondycję psychofizyczną, o witalność i energię, trzeba umieć zatrzymać się na chwilę i docenić małe przyjemności. Na długofalowe dobre samopoczucie i satysfakcję z życia największy wpływ ma codzienność. Receptą na uśmiech każdego dnia nie są jednorazowe wydarzenia i spektakularne sukcesy, ale drobne przyjemności – wyjaśnia psycholog Maria Rotkiel.

Jak pokazują badania, Polacy delektują się mroźnymi smakołykami przede wszystkim z rodziną (57 proc.) lub z partnerem (47 proc.). Mieszkańcy Włoch natomiast zdają się być w tej kwestii większymi indywidualistami – w pojedynkę lody konsumuje 26 proc. badanych (w Polsce 18 proc.).

– Lody są doskonałym przykładem przyjemności, po którą warto okazjonalnie sięgać. Mogą być słodkim dopełnieniem chwil spędzanych z bliskimi, a także odpoczynku w osobności. Jeśli ważne są dla nas bliskie osoby i to, co możemy dać od siebie światu, to przede wszystkim powinniśmy zadbać o własną pozytywną energię – wyjaśnia Maria Rotkiel.