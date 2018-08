Kongres ESC: Prezentacje innowatorów z Krakowa były najlepsze

CarnaLife Holo – system obrazowania 3D w operacjach kardiologicznych, stworzony przez polski zespół firmy MedApp, okazał się bohaterem dwóch najlepszych prezentacji w czasie tegorocznego kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Society of Cardiology – ESC) w Monachium.

CarnaLife Holo to innowacyjny system, który dzięki danym obrazowym rejestrowanym na potrzeby zabiegów kardiologicznych, wizualizuje w specjalnych goglach dynamiczny obraz holograficzny struktury serca danego pacjenta.

W klasycznej operacji chirurg ma do dyspozycji obraz dwuwymiarowy (angiografia) lub, od niedawna, trójwymiarowy (3D-echo). Jednak w obu przypadkach obraz widoczny jest w sposób tradycyjny, czyli na płaskim ekranie.

Technika HoloLens wprowadza nową jakość, ponieważ dwuwymiarowy obraz, który uzyskuje się, robiąc wcześniej tomografię lub echokardiografię, zostaje przetworzony na trójwymiarowy hologram widoczny w przestrzeni.

Dysponując obrazem holograficznym, ma się wrażenie bycia we wnętrzu organizmu pacjenta. Można dokładnie zobaczyć głębie jam serca, precyzyjnie ocenić odległości odpowiednich struktur, drogę dojścia do uszkodzonego fragmentu. To pozwala na znacznie dynamiczniejszą analizę obrazu.

Pierwsze zwycięstwo Polacy odnieśli, kiedy Jarosław Pawłowski wygłosił swoją prezentację pt.: „Searching for ultimate cardiac data display – Mixed reality interactive visualization of three-dimensional echocardiographic datasets” podczas sesji plakatowej poświęconej właśnie obrazowaniu. Technologiczny aspekt wystąpienia został uzupełniony o badania prof. dr. hab. n. med. Jarosława Kasprzaka, kierownika Katedry i Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego – WSS im. dr. W. Biegańskiego w Łodzi oraz członka Rady Naukowej działającej przy MedApp-ie.

Innowacyjny wymiar CarnaLife Holo połączono z medycznymi dowodami jego skuteczności na bazie 35 zbiorów danych przeanalizowanych przez zespół prof. J. Kasprzaka. To zaowocowało zdobyciem wyróżnienia „Best Moderated Poster Award” wedle wyboru naukowców moderujących sesję.

Poniżej dalsza część artykułu

Drugie wyróżnienie przyznano podczas poniedziałkowej sesji w ramach Digital Health Area, kiedy prezentację połączoną z wykładem wygłaszał jako „invited speaker” Jakub Kamiński, dyrektor technologii 3D w MedApp. Prezentację „CarnaLife Holo – Mixed Reality Solution based on holographic images for Interventional Cardiology & Electrophysiology” oceniono jako „Best Technology” na Digital Health Stage w sesji „Intervention and Electrophysiology”, tym razem głosowała jednak publiczność dzięki mobilnemu systemowi oceny.

– Jadąc do Monachium nie spodziewaliśmy się wygranej – chcieliśmy po prostu zaprezentować nasz produkt nowym odbiorcom. Nasza technologia stanowi znakomite rozwiązanie dla większości kardiologów. Biorąc pod uwagę, jak wiele innych firm proponowało swoje rozwiązania, fakt, że doceniono właśnie nas to dla nas olbrzymi sukces – skomentował Mateusz Kierepka, prezes firmy MedApp