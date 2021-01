Wyrok WSA: niezapewnienie uczniom komputerów nie uzasadnia odwołania ze stanowiska wicedyrektorki szkoły

Wicedyrektorka odpowiadała też za sporządzenie arkusza organizacji szkoły na następny rok szkolny i zaplanowała zbyt dużo klas pierwszych. Nie przewidziała także godzin do dyspozycji dyrektora dla klas IV–VIII i błędnie wskazała godziny zajęć świetlicowych. W czasie zamknięcia szkoły z powodu pandemii wicedyrektorka była w szkole tylko co trzeci dzień.

Według dyrektorki spowodowało to utratę zaufania do jej podwładnej, chaos organizacyjny i informacyjny, a u pracowników – brak poczucia stabilizacji. Nadszarpnięty został wizerunek dyrektorki, nie tylko wewnątrz placówki, ale też wobec organu prowadzącego, kuratorium i związków zawodowych. Popełnione przez wicedyrektorkę błędy godzą zaś w interes szkoły jako interes publiczny.

Co więcej, czas, w którym zastępowała dyrektorkę, był specyficzny – to był okres zagrożenia epidemicznego i konieczności zastosowania pracy zdalnej. W szkole oprócz dyżurów przebywała zawsze, gdy były zadania do wykonania. Pracowała głównie w domu, kontaktowała się z wicedyrektorami, nauczycielami i innymi pracownikami telefonicznie lub mailowo. Wyjaśniła, że komputery znajdujące się w szkole to majątek Centrum Informatycznych Usług Wspólnych miasta, nie dyrektorki szkoły. Żeby je wypożyczyć, trzeba było podpisać umowę użyczenia przygotowaną przez Centrum.