Komentarz do zmian w prawie pomocy społecznej w 2020 roku

Wiele lat funkcjonowała zróżnicowana praktyka ustalania opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej. Brak jednoznacznych rozwiązań skutkował uchylaniem się małżonka i dzieci od zobowiązań finansowych. Odmowa zawarcia przez nich umowy o wnoszenie opłaty przerzucała na gminę koszty utrzymania podopiecznego w placówce. W wyniku nowelizacji ustawy o pomocy społecznej wprowadzono możliwość ustalania opłaty w drodze decyzji administracyjnej. Tym samy brak dobrej woli i współpracy może obecnie skutkować obciążeniem małżonka i krewnych nawet do wysokości pełnego kosztu utrzymania w placówce. Jednocześnie poszerzeniu uległ katalog zwolnień z powyższych zobowiązań, mogą się o nie ubiegać osoby, wobec których rodzice dopuszczali się przemocy lub zaniedbywali w przeszłości swoje obowiązki. Z perspektywy rocznego stosowania tych regulacji można stwierdzić, że procedura ustalania opłat uległa wydłużeniu, ale stała się skuteczniejsza. Finalnie powinna ona doprowadzić do zmniejszenia obciążeń finansowych gmin kosztem rodzin pensjonariuszy. Niemniej podjęte działania legislacyjne są zaledwie początkiem zmian, w tym obszarze nadal brakuje regulacji, które godziłyby interes publiczny z elementarnym poczuciem sprawiedliwości.

W trosce o ochronę praw i bezpieczeństwa mieszkańców domów pomocy społecznej zdecydowano o ustawowym uregulowaniu zasad samodzielnego opuszczania placówki przez jej podopiecznych. Wcześniej o tych sprawach rozstrzygał dyrektor domu na podstawie regulaminu, stanowiło to daleko idącą ingerencję w prawo mieszkańców do utrzymywania kontaktów ze światem zewnętrznym. W odpowiedzi na apele Rzecznika Praw Obywatelskich ustawodawca zdecydował, że dyrektor może ograniczyć wyjścia poza teren placówki tylko w uzasadnionych medycznie przypadkach. Stanowisko dyrektora podlega kontroli sądu. Analogiczne zasady przyjęto względem podopiecznych całodobowych placówek opieki niebędących domami pomocy społecznej, prowadzonych przez osoby prywatne lub organizacje społeczne. Ponadto w odniesieniu do tych jednostek wprowadzono zakaz umieszczania w nich osób niepełnoletnich. Wyeliminowano w ten sposób możliwość tworzenia placówek mieszanych dla dzieci i dorosłych. Tym samym ustawodawca jednoznacznie opowiedział się za sprawowaniem całodobowej opieki nad małoletnimi wyłącznie w ramach systemu pieczy zastępczej, który właśnie w tym celu zostały utworzony. Swoboda decydowania opiekunów o losie ich podopiecznych została ograniczona nie tylko względem małoletnich, ale również wobec osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. Obecnie umieszczenie takiej osoby w prywatnej placówce całodobowej opieki wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego. Wcześniej warunek ten należało spełnić jedynie w przypadku kierowania do domów pomocy społecznej. Co istotne, wymóg uzyskania zezwolenia sądu dotyczy również osób umieszczonych w placówkach przed nowelizacją i musi zostać spełniony do dnia 1 czerwca 2021 r.