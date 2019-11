Wietrzenie magazynów i portfeli

Nie mam tu na myśli wolnostojących sklepów wiecznej promocji, na których od kilku lat wisi banner z napisem „Tylko teraz". Ale gdy wejdziemy na stronę sklepu internetowego z interesującą nas ofertą i widzimy ogromny napis „Black Friday – ostatnie sztuki w najlepszych cenach", to mamy ochotę ją przejrzeć. Na wielu stronach internetowych obok opisu produktu znajdziemy też pasek spadającej dostępności w magazynie. Przypomina on pasek ładowania programu albo filmu na YouTubie. Bardzo często jest spięty z faktycznym stanem magazynowym i sam w sobie nie jest oszustwem. Ale w kontekście Black Friday, w otoczce promocyjnego blichtru, może obudzić w nas potrzebę zakupu. Przykładowo – nie potrzebuję grilla elektrycznego, ale gdybym dostał go w prezencie na urodziny, wcale bym się nie obraził. Ten sam mechanizm działa, gdy docierają do mnie informacje brzmiące: „tylko dziś grill kosztuje 250 zł zamiast 300". O zakupie może też zadecydować po prostu to, że na promocji dostrzegłem rzecz, o której nawet nie słyszałem. Mniej ważne jest to, czy jej w ogóle potrzebujemy.

W języku angielskim używa się określeń cross-sellingu i up-sellingu. W pierwszym przypadku chodzi o to, że sklep proponuje nam kilka dodatkowych rzeczy do zakupu „supertaniej" lodówki – choćby naczynia żaroodporne, zmywarkę, a może coś jeszcze do jej umycia. Up-selling jest trochę bardziej zwodniczy. Polega na tym, że możemy sobie dokupić do czegoś, co przeglądamy albo zamieściliśmy już w koszyku, zestaw akcesoriów, które są bardziej „premium". Niedawno sklep z usługami internetowymi proponował mi, że jeśli wydam w trakcie przecen 200 zł, to dostanę 40 zł zniżki na kolejne zakupy, a jeśli wydam 500 zł, to jeszcze jeden produkt będzie obniżony o 90 proc. Działa to dość perfidnie, bo manipulujemy wtedy sami sobą. Sklep tylko oferuje nam uczciwe warunki promocji, a my wykonujemy za niego całą marketingową robotę.