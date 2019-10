Wojciech Wardacki, prezes Grupy Azoty: Jeszcze w tym roku zaczniemy pracę nad strategią na kolejne lata

Planujemy dalszą konsolidację, chcemy też dywersyfikować przychody – mówi Wojciech Wardacki, prezes Grupy Azoty.

Obecna strategia Grupy Azoty obowiązuje do końca 2020 r. Czy są już prowadzone prace nad nową? Poniżej dalsza część artykułu

Jeszcze w tym roku zaczniemy pracę nad strategią na kolejne lata. Jednym z obszarów, który obejmie, będzie dalsza konsolidacja Grupy Azoty. Tak jak już komunikowaliśmy, chcemy przejść z zarządzania z poziomu pojedynczych firm na zarządzanie segmentowe. Jednocześnie zachowamy podmiotowość poszczególnych spółek, żeby nie było żadnych obaw, że na konsolidacji straci jakakolwiek z nich lub region, na terenie którego jest zlokalizowana. Zamierzamy konsolidować wszelkie funkcje i działania celem osiągania efektów skali, jakbyśmy byli jedną firmą. Do tej pory z sukcesem skonsolidowaliśmy segment nawozowy. Jest jeden departament korporacyjny, który obsługuje sprzedaż nawozów w całej grupie kapitałowej. W kolejnych krokach będziemy optymalizować jego działalność. W nowej strategii określimy też zasady, na jakich skonsolidujemy segmenty tworzyw sztucznych i chemii oraz mniejsze, ale ważne obszary działalności związane z bezpieczeństwem, obsługą prawną, komunikacją czy badaniami i rozwojem. Będzie też mowa o dywersyfikacji naszych przychodów, gdyż produkcja nawozów jest obarczona dużym ryzykiem występowania cyklów koniunkturalnych.

Kluczową inwestycją, która ma zdywersyfikować źródła przychodów Grupy Azoty, jest projekt Polimery Police. Co on da koncernowi?

To największa realizowana obecnie – i od wielu lat – inwestycja w polskiej branży chemicznej. Jej wartość przekracza 6 mld zł. Budowany zintegrowany kompleks chemiczny pełne moce produkcyjne osiągnie już pod koniec 2022 r. Jego zdolności produkcyjne to 437 tys. ton polipropylenu, co zaspokaja około 10 proc. obecnego popytu na ten surowiec w środkowej Europie. Tym samym Polska stanie się jednym z istotnych producentów polipropylenu na Starym Kontynencie i jednym z największych jego eksporterów. Obecnie większość naszych przychodów pochodzi z produkcji nawozów. Tworzywa sztuczne mają tylko 16-proc. udział. Dzięki Polimerom Police udział wszystkich tworzyw wzrośnie do około jednej trzeciej.

Czy zarząd ma jakieś założenia lub szacunki, w jakim czasie może się ta inwestycja zwrócić lub jakie może przynosić roczne zyski lub przychody?

Gdybyśmy już teraz dysponowali instalacjami do produkcji polipropylenu, to przy jego obecnych cenach rynkowych nasz zysk EBITDA za I półrocze – który i tak był bardzo dobry – byłby dwukrotnie większy. Szacujemy ponadto, że po realizacji tego projektu wszystkie instalacje zlokalizowane w Policach – nowe i stare – będą nam w stanie zapewnić 5–6 mld zł przychodów rocznie. Dla porównania w ubiegłym roku Grupa Azoty Police osiągnęła ich 2,4 mld zł.

Co dziś najbardziej sprzyja, a co przeszkadza w rozwoju Grupy Azoty?

Sprzyja nam na pewno sytuacja na rynku gazu. W tym roku była ona – i nadal jest – dla nas wyjątkowo korzystna w związku z szybkim spadkiem cen w wyniku wysokich zapasów gazu pozostałych po łagodnej zimie i nadpodaży LNG na światowych rynkach. W efekcie w II kwartale 2019 r. rynkowe ceny gazu były o około jedną trzecią niższe niż w tym samym okresie 2018 r. Oczywiście spodziewamy się wzrostu cen gazu w sezonie zimowym, ale przewidujemy, że jeszcze w przyszłym roku sytuacja na rynku gazu będzie dla nas korzystna. Warto też zwrócić uwagę, że obecnie ceny gazu są w mniejszym stopniu niż jeszcze w roku ubiegłym skorelowane z cenami innych surowców energetycznych. Większą rolę odgrywa bilans podaży i popytu na rynku europejskim oraz – dla LNG – arbitraż cenowy z rynkiem azjatyckim. Z kolei negatywnie na nasze wyniki wpłynęła trwająca już drugi rok susza, w wyniku której rolnicy osiągają mniejsze dochody, a to wpływa na niższy popyt na nawozy. Jak cały tradycyjny europejski przemysł, mierzymy się – my akurat z powodzeniem – z rosnącym naciskiem regulacyjnym w kierunku neutralności środowiskowej przemysłu. Wiele naszych inwestycji jest realizowanych właśnie w związku z koniecznością dostosowania się do coraz bardziej rygorystycznych wymagań środowiskowych.

Rosnące koszty działalności w Polsce to problem wielu firm. Jakie rodzaje kosztów są dziś dla grupy najbardziej uciążliwe?

Słowo „uciążliwe" nie jest zbyt precyzyjne dla określenia rzeczy nieuchronnych, na które nie mamy wpływu. Ale dotyczy to w takim samym stopniu nas, jak i naszej konkurencji. Nasza działalność produkcyjna opiera się na surowcach, na których ceny mamy niewielki wpływ. Pozostałe istotne koszty to koszty stałe, a nimi potrafimy elastycznie zarządzać. Główny surowiec to gaz. Rocznie Grupa Azoty zużywa go ponad 22 mln MWh, czyli około 2 mld m sześc., co czyni z nas największego konsumenta błękitnego paliwa w kraju. W ubiegłym roku właśnie gaz był źródłem niemal 40 proc. kosztów surowców. Był to jednak okres rekordowych jego cen na przestrzeni ostatnich lat. Obecnie za gaz płacimy zdecydowanie mniej i ze względu na aktualną sytuację podażową nie przewidujemy zasadniczych zmian, poza typowym sezonowym wzrostem ceny w okresie grzewczym. Warto przy tym uzmysłowić sobie fakt, że gaz droższy o 1 euro za MWh przekłada się na poziomie grupy na dodatkowy wydatek rzędu 100 mln zł w skali roku. Zużywamy też znaczne ilości energii elektrycznej, węgla, propylenu, soli potasowej, fosforytu, fenolu czy benzenu. Dla tych surowców nie jesteśmy w stanie precyzyjnie przewidzieć zmian w kolejnych miesiącach, natomiast z niepokojem obserwujemy wciąż utrzymujący się trend wzrostowy cen uprawnień do emisji CO2.

Czy i w jaki sposób chcecie kontynuować ekspansję na rynkach zagranicznych?

Obecnie eksport stanowi blisko połowę całej naszej sprzedaży. Zdecydowana większość produktów trafia do krajów Unii Europejskiej. Nasze inwestycje, zarówno kapitałowe, jak i rozwojowe, jednoznacznie wzmacniają nas na rynkach Europy Zachodniej. Również produkcja polipropylenu, który będzie wytwarzany w Policach, będzie trafiała przede wszystkim na eksport, szczególnie do Niemiec i krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Będziemy produkować to tworzywo, używane m.in. do produkcji urządzeń przemysłowych, w budownictwie czy motoryzacji, korzystając z najlepszej dostępnej technologii. Będzie to więc produkt najwyższej jakości i jesteśmy przekonani, że odbiorcy to docenią.