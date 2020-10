Smartfony z 5G będą kreować popyt ze strony użytkowników

Vivo po hiszpańsku to „żywy". A po chińsku coś to znaczy?

Teraz w Europie pojawią się nasze produkty. To dla nas bardzo ważny rynek. Wchodzimy tu z lekkim opóźnieniem zarówno z powodu Covidu i odwołanych targów MWC 2020, ale i dlatego, że chcieliśmy dobrze przygotować się do tego debiutu.

Na każdym z rynków, na który wchodzimy, współpracujemy z siostrzanymi firmami, które nazywamy „national sales companies". Z jednej strony ściśle współpracują z nami, z drugiej mają wyłączność. Wszędzie chcemy być obecni w trzech kanałach dystrybucji: u operatorów, w sieci detalicznej i w e-commerce. O ile nam wiadomo, w Polsce otwarty rynek i e-commerce bardzo silnie rosną, stąd też taka decyzja. Mamy już w Polsce ustalenia co do sprzedaży z jednym z operatorów, dwoma–trzema sieciami sprzedaży detalicznej i kanałem online.

Vivo jest niezależną firmą i nie należy do żadnej firmy-matki. Inwestujemy we własne zasoby badawczo-rozwojowe, nie dzielimy się z żadną marką zarówno w zakresie rozwoju oprogramowania, jak i sprzętu. Mamy prawie 10 tys. pracowników w dziewięciu centrach B&R w Azji i USA i jesteśmy z tego bardzo dumni.

To kwestia mentalności. Firma ma płaską strukturę, brak wyraźnej hierarchii opartej o tradycję, co można zwykle zobaczyć w chińskiej firmie. Nie zobaczy pani u nas ludzi w garniturach.

Wracając do pytania. Tak zarabiamy pieniądze. W 2018 r. sprzedaliśmy 100 mln smartfonów. W 2019 r. – 110 mln. To dość stabilny wzrost. Jesteśmy teraz numerem dwa w Chinach, a w sumie mamy 370 mln użytkowników. Poza tym jednak różnimy się od innych firm. Nie robimy niczego na siłę. We wszystkim musi być sens. To także jeden z powodów późnego wejścia do Europy. Chcieliśmy zrozumieć naszych klientów, poznać ich, porozmawiać twarzą w twarz. Za miesiąc pokażemy też, że przy tym wszystkim ceny naszych urządzeń są przystępne, a jakość naprawdę dobra.