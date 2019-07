Alessandro Profumo, prezes koncernu Leonardo: Polska to nasz macierzysty rynek

Decyzje w sprawie programów rozwoju myśliwców szóstej generacji są w trakcie podejmowania. Czekamy i przyglądamy się, co w tej kwestii się wydarzy. Osobiście nie wykluczam, że oba projekty zostaną połączone. Leonardo za pośrednictwem naszej brytyjskiej spółki jest zaangażowany w program Tempest. Czekamy na decyzje włoskiego rządu w tej sprawie.

W przypadku obu projektów – FCAS i Tempest – samolot Eurofighter jest pomostem umożliwiającym wejście do programu budowy myśliwca szóstej generacji. Tym samym wybór Eurofightera przez Polskę oznaczałby, że Polska i polski przemysł nie tylko mogłyby uczestniczyć w procesie ciągłego rozwoju samolotu w kolejnych latach, ale także zapewniłyby sobie większe szanse wejścia do programu budowy myśliwca szóstej generacji. Polski przemysł stałby się ważnym elementem europejskiego przemysłu lotniczego, czerpiąc z tego wymierne korzyści.

Proponujecie Polsce kupno oraz zaangażowanie w produkcję myśliwców Eurofighter. Rząd jednak zaangażował się w pozyskanie amerykańskich F-35. Czy rozmowy o Eurofighterze mają jeszcze sens?

Polska jest jednym z naszych macierzystych rynków. Bazując na tego typu bliskich relacjach, rozumiejąc polskie potrzeby i znając potencjał krajowego przemysłu, czujemy się w obowiązku zaproponować Polsce najkorzystniejszą ofertę przemysłową i najlepsze rozwiązania technologiczne. Włochy i włoskie Siły Powietrzne potwierdziły, że samoloty M-346, Eurofighter i F-35 mogą współpracować, tworząc bardzo efektywną i kompletną flotę. Eurofighter to wielozadaniowy myśliwiec bojowy, który zapewniłby polskim Siłom Powietrznym zdolność wywalczania przewagi w powietrzu, której tak bardzo Polska potrzebuje. Wejście do konsorcjum Eurofighter zagwarantowałoby Polsce całkowity dostęp do możliwości samolotu oraz umożliwiłoby realizację pełnego spektrum wymaganych misji.