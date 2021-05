Po Covid-19 kolejne plagi prześladują polskie meble

W mojej firmie, która specjalizuje się w produkcji mebli skrzyniowych do samodzielnego montażu, z eksportem sięgającym 75–80 proc. rocznej produkcji, nawet w krytycznych momentach covidowego kryzysu nie zdecydowaliśmy się na redukcję zatrudnienia.

W trzech naszych fabrykach były jedynie okresy zawieszenia pracy. Okazało się, że to była słuszna decyzja, bo gdy blokady i obostrzenia zniesiono, blisko 1600-osobowa załoga w prawie niezmienionym składzie mogła wznowić produkcję.

O letnim przyspieszeniu w 2020 roku w fabrykach mebli krążyły legendy. Jak tylko otworzono granice i ruszył kontraktowy eksport, branża zaczęła błyskawicznie odrabiać straty. Tamtego lata meblarze ruszyli do maszyn, zapomnieli o wakacjach...

No nie, aż tak bezstresowo nie było. Rzeczywiście, szybko staraliśmy się odrobić zaległości. Z Polski i z zagranicy, przede wszystkim z Niemiec i Austrii – gdzie Meble Wójcik mają swój główny rynek – posypały się nowe zlecenia, bo na Zachodzie handel najwyraźniej odreagował po pierwszych lockdownach.

Ale u nas w produkcji szybko ujawniły się skutki wcześniejszych blokad. Porwane łańcuchy dostaw, chaos wśród setek poddostawców powodowały coraz większe problemy z zaopatrzeniem w niezbędne akcesoria, okucia, wreszcie podstawowe w naszej branży materiały: pianki, tkaniny, płyty meblowe. Wtedy nie przypuszczaliśmy jeszcze, że już po tym, jak udało się nam sporym nakładem sił i kosztów zabezpieczyć załogi przed zakażeniem koronawirusem w miejscu pracy – by za wszelką cenę zachować ciągłość produkcji – nadciągają znacznie poważniejsze kłopoty.

To chyba właściwe słowo, opisujące dziś główną bolączkę branżowego biznesu. Wzrost kosztów – myślę tu o cenach surowców i materiałów o produkcji – jest rzeczywiście bezprecedensowy. Lawina cenowa ruszyła już w końcu zeszłego roku.

Pandemia, która zatrzymała ludzi w czterech ścianach ich domów, z pewnością przyczyniła się do pobudzenia koniunktury na remonty mieszkań i wyjątkowego ożywienia w budownictwie. U nas ten trend wysysa z rynku materiały, takie jak płyty drewnopochodne, które także w meblarstwie są podstawą produkcji.

W ostatnich kilkunastu tygodniach niektóre asortymenty płyt drewnopochodnych podrożały o blisko 100 proc., ceny drewna tartacznego od kilkunastu do kilkudziesięciu procent, koszty pozyskania akcesoriów i okuć meblowych już od miesięcy szybują proporcjonalnie do rosnących cen stali. Znacząco wzrosły ceny szkła, którego sporo potrzebujemy do naszych mebli. Taka sama sytuacja dotyczy produktów z tworzyw sztucznych.