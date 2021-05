Ewa Ogryczak, wiceprezes MCI Capital: W planach mamy dwie duże transakcje

Bardzo dobrze radził sobie subfundusz MCI.EuroVentures, który zanotował około 184 mln złotych zysku z inwestycji i ponad 15-proc. stopę zwrotu. Zostało to skompensowane lekko ujemnym wynikiem subfunduszu MCI.TechVentures, który – zgodnie z informacjami, jakie już wcześniej podawaliśmy – będzie stopniowo wygaszany do 2024 r.

Jeśli mowa o planach na ten rok, to warto też wspomnieć, że z końcem marca 2021 r. subfundusz TV MCI.TechVentures zrealizował wyjście z inwestycji w Pigu. Oznacza ono potencjalny wpływ do funduszu w wysokości ok. 145 mln złotych. Oczekujemy, że to wyjście powinno uruchomić proces automatycznych i proporcjonalnych wypłat dla wszystkich inwestorów tego subfunduszu. Transakcja powinna zostać rozliczona w okolicach maja–czerwca. Spodziewamy się, że w jej efekcie ok. 77 mln złotych zostanie wypłacone inwestorom MCI.TechVentures oraz MCI proporcjonalnie do posiadanych certyfikatów inwestycyjnych.