To nieprawda, że w Media Markt unikamy podatku obrotowego

Jaki był rok 2020 dla Media Markt w Polsce pod względem wyników finansowych?

Ze względu na pandemię i związane z nią obostrzenia, w tym zamknięcie sklepów, był to trudny rok dla branży. Wprawdzie dynamicznie wzrosła sprzedaż online, i ten trend utrzymuje się po ponownym uruchomieniu handlu stacjonarnego, jednak nie rekompensuje ona w pełni utraty wpływów ze sprzedaży tradycyjnej. Jako lider dystrybucji omnichannelowej mamy wiele dróg dotarcia do klientów i dobrze to wykorzystaliśmy, potwierdzając skuteczność naszego modelu. Nie możemy jednak zapominać, że duża grupa klientów preferuje wizytę w sklepie stacjonarnym, gdzie może zapoznać się ze sprzętem i skorzystać z doradztwa. Sytuacja pandemiczna i obostrzenia zahamowały również spontaniczne wyjścia do sklepów, podczas których można zapoznać się z ofertą, poszukać okazji, ale również kupić coś pod wpływem impulsu. Ma to negatywny wpływ na rozwój handlu stacjonarnego. Podsumowując miniony rok, mogę jednak powiedzieć, że dobrze poradziliśmy sobie z nowymi wyzwaniami.

O ile wzrosła sprzedaż online?

Przeniesienie się handlu do internetu sprawiło, że odnotowaliśmy wzrosty sprzedaży online na poziomie kilkuset procent. Odpowiednio wcześnie zareagowaliśmy, uruchamiając szybkie dostawy i ponad 20 tys. punktów odbioru zamówień internetowych, pojawiliśmy się z ofertą na platformie Allegro, wzmocniliśmy naszą infolinię, która stanowi również bardzo skuteczny kanał sprzedaży.

Co jeszcze pandemia spowodowała? Jak zmienia się sieć sklepów? Czy są planowane zamknięcia? A może planowane są teraz nowe sklepy?

Cała grupa przechodzi proces transformacji, którego celem jest zoptymalizowanie oraz uproszczenie procesów i struktur, żeby działać jeszcze efektywniej i lepiej odpowiadać na potrzeby klientów. W ramach tych zmian została wdrożona nowa struktura organizacyjna. Dzięki przeniesieniu zadań administracyjnych ze sklepów do centrali oszczędzamy czas i pieniądze, a pracownicy mogą skoncentrować się na tych, którzy są najważniejsi, czyli na klientach. Jednym z elementów tego procesu jest optymalizacja powierzchni handlowych, tak aby zapewnić dalszy rozwój firmie. Jako odpowiedzialna firma systematycznie analizujemy i oceniamy dochodowość i potencjał poszczególnych lokalizacji. W indywidualnych przypadkach konieczne jest zamknięcie sklepu. Są to bardzo trudne decyzje i, tak jak powiedziałem, zawsze poprzedzone dogłębną analizą. Sklepy stacjonarne są bardzo istotnym elementem naszego modelu biznesowego, dlatego równolegle do rozwoju sprzedaży online modernizujemy nasze markety, dostosowując je do trendów i potrzeb konsumentów, inwestujemy w zapewnienie klientom najlepszych doświadczeń podczas wizyty w sklepie, rozwijamy ofertę usług. Rozpatrujemy możliwość wdrożenia konceptu sklepu „Lighthous", jaki wystartował w 2020 r. we Włoszech.

Co z pracownikami – czy także planowane są redukcje?

Naszą największą wartością są ludzie, dlatego ewentualne redukcje są zawsze ostatecznością. W ramach wdrażania nowego modelu nastąpiły już pewne zmiany organizacyjne, które wiązały się z optymalizacją struktur i kosztów. Jako nowoczesna firma technologiczna tworzymy zespół profesjonalistów, którzy są dla klientów przewodnikami po świecie nowych technologii. Działamy zupełnie inaczej niż np. branża spożywcza. Fachowy doradca w naszych sklepach ma specjalistyczną wiedzę, którą nabywa poprzez dedykowane szkolenia i doświadczenie.

Jakie kategorie produktów z oferty radziły sobie najlepiej? Pandemia sporo zmieniła na tym polu.

W 2020 r. trendy wyznaczyła pandemia i wprowadzone ograniczenia. Duża niepewność w początkowym okresie związana z wizytami w sklepach spożywczych wywołała wzmożone zainteresowanie chłodziarkami i zamrażarkami. Całe rodziny zostawały w domu, więc powstała naturalna potrzeba zakupu sprzętu do nauki i pracy zdalnej. Zamknięcie usług sprawiło z kolei, że wzrosło zainteresowanie artykułami do higieny osobistej, dbałości o zdrowie i urodę (ciśnieniomierze, wagi, maszynki do strzyżenia, depilatory, suszarki itp.). Po wielu dniach w izolacji domowej zapragnęliśmy trochę się rozerwać, co przełożyło się na wzrost sprzedaży sprzętu gamingowego, gier i telewizorów. Mocne premiery gamingowe w ostatnim kwartale roku wzmocniły ten efekt.

Widocznym trendem jest zapotrzebowanie klientów na kompletną ofertę, obejmującą nie tylko produkt, ale również usługi, dzięki którym mogą natychmiast w pełni korzystać z zakupionego sprzętu. Duża grupa klientów była zainteresowana zakupem już gotowych do pracy laptopów, a więc z usługą konfiguracji i wgranym programem antywirusowym. Zamawiając smartfona, myśleli o zabezpieczeniu go folią ochronną, częściej również decydowali się na dodatkowe ubezpieczenie sprzętu. Ten trend utrzymuje się nadal.

Czy wciąż widać np. okresowe braki produktów związanych z pracą czy nauką zdalną?

Od marca 2020 r. odnotowujemy bardzo duże zainteresowanie sprzętem do pracy i nauki zdalnej, jak komputery, laptopy, kamerki, drukarki itp. Wzmożone zapotrzebowanie spowodowało, że na rynkach światowych odczuwalne są okresowe braki laptopów i tabletów, zwłaszcza tych w najniższym przedziale cenowym. Aktualnie nie wszystkie modele we wszystkich kategoriach cenowych są dostępne od ręki, ale mamy bogatą ofertę sprzętu i każdy znajdzie coś dla siebie. Staramy się na co dzień zapewnić klientom możliwe najlepszą ofertę sprzętu.

Jak na działalność firmy wpłynie podatek obrotowy? Czy wasza specyficzna struktura organizacyjna nie stanowi ochrony przed podatkiem obrotowym? Niektóre sieci chciały ją nawet kopiować, gdy ogłoszono podatkowe plany rządu.

Nowy podatek to dodatkowy koszt dla firmy, który musimy ponieść. Płacimy wszystkie należne podatki z tytułu prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatkowymi. Sklepy Media Markt działają w formie spółek komandytowych od 2004 r., co wynika z przyjętej koncepcji biznesowej, a ich powstanie nie ma nic wspólnego z wprowadzonym niedawno podatkiem handlowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami po przekroczeniu wymaganego progu spółki komandytowe będą płacić podatek od sprzedaży detalicznej. Dlatego nieprawdziwe i krzywdzące są stwierdzenia sugerujące, że nasze spółki komandytowe nie będą płacić tego podatku lub zostały utworzone w celu jego uniknięcia. Proszę również zwrócić uwagę na to, że nasza struktura organizacyjna nie jest wyjątkiem na polskim rynku.

W rzeczywistości od ponad 17 lat nie możemy kompensować strat poniesionych w jednej lokalizacji zyskami w innych spółkach, które posiadamy. Dlatego faktycznie uważam, że nasza konkurencja przez wiele lat oszczędza mnóstwo pieniędzy w porównaniu z nami, wliczając w to koszty administracyjne. Teraz te same sieci ni stąd, ni zowąd podnoszą głos. Starajmy się wszyscy razem patrzeć w szerszej perspektywie.

W których kategoriach produktów widać najwyższe wzrosty cen?

Na rynku widoczny jest wzrost średnich cen komputerów w najniższym segmencie cenowym 1,5–2,3 tys. zł, co spowodowane jest głównie ograniczoną dostępnością tego sprzętu.

Ceny elektroniki idą w górę, sprzedaż wielu kategorii rośnie dużo mocniej wartościowo niż ilościowo. To nie tylko efekt podwyżek, ale i przesuwania popytu w stronę droższych, modeli. Widać to w dużym AGD. A inne kategorie?

Elektronika użytkowa jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się branż. Ograniczenia związane z pandemią sprawiły, że duża grupa społeczeństwa musiała przejść przyspieszony kurs digitalizacji, żeby odnaleźć się w nowej, zdalnej rzeczywistości. Zmienił się model komunikowania i konsumowania mediów. W efekcie wzrosło zapotrzebowanie na różnego rodzaju sprzęty, które ułatwią codzienne funkcjonowanie, kontakt z bliskimi, pozwolą na realizację obowiązków domowych, szkolnych i zawodowych, ale również zapewnią rozrywkę. W związku z tym, że urządzenia są obecnie znacznie intensywniej eksploatowane, konsumenci stawiają im wyższe wymagania użytkowe – lepsza funkcjonalność, niezawodność – dlatego częściej decydują się na zakup modeli o wyższych parametrach, a co za tym idzie – z wyższej półki cenowej. Wzrosło też zainteresowanie inteligentnymi rozwiązaniami. Obserwujemy to właściwie we wszystkich kategoriach – od sprzętu AGD poprzez telewizory po urządzenia biurowe i IT.

Alpay Güner został prezesem MediaMarktSaturn Polska w 2019 r. Jest ekspertem w dziedzinie handlu detalicznego z wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem. W latach 2005–2008 pracował jako category manager w MediaMarkt Niemcy, następnie w kolejnych latach pełnił wiele funkcji menedżerskich w kilku firmach z sektora elektroniki użytkowej, m.in. w Dixons Retail i BSH w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Od 2017 do 2019 r. jako prezes na Europę zarządzał europejskim biznesem firmy Appliances Online.