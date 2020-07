Schetyna: Z duopolem można żyć, Amerykanie sobie radzą

- To oczywiście nie jest proste, bo ten elektorat, wyborcy są bardzo różni - powiedział Schetyna. Według niego środowa rozmowa Rafała Trzaskowskiego z Szymonem Hołownią była bardzo potrzebna i pokazała inny styl prowadzenia debaty politycznej oraz to, że możliwe jest znalezienie "tego, co wspólne".

"Sami wyborcy KO nie wystarczą Trzaskowskiemu"

Byłemu wicepremierowi przypomniano jego słowa z zeszłego roku, gdy mówił o politykach Konfederacji, że to "przeciwnicy", którzy inaczej patrzą na miejsce Polski w Europie oraz "polityczne dzieci Kaczyńskiego".

- Przyzna pan, że wyborcy Konfederacji 2019 a wyborcy Krzysztofa Bosaka 2020 to nie jest to samo - odpowiedział prowadzącemu program Robertowi Mazurkowi Schetyna. Stwierdził, że "na pewno tam jest sporo wyborców, którzy wcześniej byli przy Pawle Kukizie". - To nie są wyborcy jednorodni - ocenił.

Schetyna mówił też, że choć życzyłby Trzaskowskiemu przekonania do siebie wszystkich wyborców Konfederacji to wie, że to niemożliwe. - Ale część wolnościową - uważam, że jest to możliwe i prawdopodobne, i to musi być temat rozmów, prac sztabu - podkreślił.

- Sama Koalicja Obywatelska nie wystarczy, sami wyborcy KO nie wystarczą Rafałowi Trzaskowskiemu do tego , żeby wygrać wybory. On musi rozszerzyć elektorat - dodał.