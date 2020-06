Kidawa-Błońska: Duda byłby prezydentem, gdyby wybory były w maju

Na pytanie czy Rafał Trzaskowski jest lepszym kandydatem na prezydenta niż ona, Kidawa-Błońska odparła, że prezydent Warszawy jest "innym kandydatem niż ona i czas jest inny".

- Doprowadziłam do tego, że w maju te wybory nie moły się odbyć. Trzaskowski wszedł w te wybory z energią - świat się zmienił i wydaje mi się że Trzaskowski jest dobrym kandydatem - dodała.

Na pytanie o słowa lidera PO Borysa Budki, który stwierdził, że w wyborach prezydenckich "Polacy chcą fightera, który zmiecie Dudę", Kidawa-Błońska odparła, że "Budka ma prawo tak to oceniać". - Ja jestem inna, ja chcę budować wspólnotę, chce łączyć, chciałam doprowadzić do tego, by Polacy znowu ze sobą rozmawiali - mówiła.

- Chyba na czas kobiet w polityce na najwyższych urzędach musimy poczekać, bo wciąż jest wrażenie, że silny polityk to mężczyzna - dodała wicemarszałek Sejmu.

Kidawa-Błońska podkreśliła jednocześnie, że wycofanie się z wyborów "nie jest jej porażką". - To co założyłam, żeby zmobilizować ludzi i doprowadzić do tego, by wyborów w maju nie było - udało mi się - podkreśliła. Zapewniła jednocześnie, że wycofanie się z wyborów było jej samodzielną decyzją. - Chcę, żeby te wybory były wygrane - i Rafał ma szansę w tym momencie - mówiła.

Była kandydatka PO na prezydenta stwierdziła też, że nie żałuje decyzji o ogłoszeniu bojkotu wyborów zaplanowanych na 10 maja. - Zrobiłabym znów to samo, gdyby wybory odbyły się w maju Andrzej Duda byłby już prezydentem (na drugą kadencję - red.) - dodała.