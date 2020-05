PiS chce uchylić ustawę o głosowaniu korespondencyjnym

- Jesteśmy odpowiedzialni za państwo i wiemy, że to, co najistotniejsze, to przeprowadzenie wyborów prezydenckich w konstytucyjnym czasie i trybie - mówiła na konferencji prasowej wicepremier Jadwiga Emilewicz.

- Wspólnie z koalicjantami oraz szerokim gronem ekspertów przygotowaliśmy projekt ustawy, który chcielibyśmy, żeby jeszcze dziś został opublikowany na stronach Sejmu - zapowiedziała.

Minister rozwoju poinformowała również, że w przypadku pojawienia się nowego kandydata, będą musiały zostać wydrukowane nowe karty do głosowania.

Projekt klubu PiS zakłada m.in. uchylenie ustawy z 6 kwietnia ws. wyłącznego głosowania metodą korespondencyjną.