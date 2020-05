Nieoficjalnie: Trzaskowski zgodził się kandydować

W ostatnim sondażu wyborczym IBRiS dla "Rzeczpospolitej" Małgorzata Kidawa-Błońska uzyskała 4,5 proc. poparcia. Poparcie dla kandydatki Koalicji Obywatelskiej zaczęło spadać i osiągnęło poziom 2 proc. po tym, jak zaczęła ona wzywać do bojkotu wyborów zaplanowanych pierwotnie na 10 maja, które - w związku z epidemią koronawirusa - miały odbyć się wyłącznie w formie korespondencyjnej. Kidawa-Błońska zawiesiła również swoją kampanię.

W wewnętrznych badaniach partii najlepiej wypada prezydent stolicy i to on ma największe szanse zostać nowym kandydatem.

Prezes PSL i kandydat na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz mówił rano, że wszystkie siły opozycyjne powinny pomóc (Koalicji Obywatelskiej) w zbiórce podpisów (niezbędnych do rejestracji kandydata na prezydenta), gdyby termin (na zbiórkę podpisów wyznaczony przez marszałek Sejmu) był absurdalny. - My na pewno udzielilibyśmy wsparcia i pomocy - zapowiedział.

Bosacki: Dwie poważne kandydatury

Pytany o ewentualną zmianę kandydata senator KO Marcin Bosacki powiedział w TVN24, że po stronie Koalicji Obywatelskiej "potrzeba jasności wyborów, szybkiej, zdecydowanej decyzji i ruszenia z kampanią". Jego zdaniem błędem było zawieszenie kampanii wyborczej przez kandydatkę.

- Moim kandydatem jest Kidawa-Błońska. Oczywiście wybory, w których startowała się nie odbyły, przewodniczący Borys Budka mówi że mamy nowe otwarcie. Teraz trzeba szybkich, twardych decyzji co robimy. Jestem przekonany, że jeśli ruszymy na nowo z kampanią Kidawy-Błońskiej lub, w przypadku jej rezygnacji, innego kandydata - to nasz kandydat wejdzie do II tury i będzie miał duże szanse zostania prezydentem - ocenił senator.

Dopytywany kto mógłby być nowym kandydatem KO na prezydenta, Bosacki odparł, że widzi "tylko dwie kandydatury poważne". - To jest marszałek Tomasz Grodzki oraz były marszałek Sejmu Radosław Sikorski - dodał.