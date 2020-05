Poseł PiS: Grodzki odpowiada za brak wyborów 10 maja

W czwartek Sejm odrzucił weto Senatu ws. ws. organizacji wyborów prezydenckich. Oznacza to, że posłowie przyjęli ustawę o głosowaniu korespondencyjnym. Wybory nie odbędą się jednak w najbliższą niedzielę.

Opozycja domaga się powołania komisji, która zbada, dlaczego 10 maja wybory się nie odbędą. Poseł PiS Krzysztof Sobolewski w rozmowie z radiową Jedynką powiedział, że "przede wszystkim to pytanie politycy opozycji powinni skierować do siebie i do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego".