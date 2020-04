Andrzej Sośnierz: Wyborów w maju nie będzie. Mogą być w sierpniu

Czy jesteśmy w trakcie gasnącej pandemii, jak chciałby prezydent Andrzej Duda?

Nie jesteśmy na etapie gasnącej pandemii. Jak jest naprawdę, trudno wywnioskować z komunikatów, które się pojawiają. Jeśli wykonywany jest stały poziomym testów, między 10–14 tys., to będzie podobnie stały poziom zakażeń. Dzięki zaniżonej liczbie testów może się wydawać, że pandemia jest wygaszana, kiedy w rzeczywistości ona rośnie. Szacuję, że zakażeń w Polsce mamy co najmniej 40 tys., a nie 10 tys., co wnioskuję ze śmiertelności, która jest stałą wartością w stosunku do zakażeń. Mała liczba testów pokazuje, że mamy mniejszą ilość zakażonych niż w rzeczywistości. Musimy wykonywać więcej testów i to nie jakichkolwiek, ale genetycznych. Z Korei kupiliśmy testy, których wiarygodność badamy dopiero teraz w Państwowym Zakładzie Higieny. Wokół testów odbywa się cały bal i będzie z tego jeszcze problem. Każdy zakup to interes. Oby nie okazało się, że nakupiliśmy wątpliwej jakości testów. Ktoś już zrobił świetny interes na maseczkach, których produkcja wynosi kilkanaście groszy. Interes na maseczkach to w tej chwili złoty interes. W pośpiechu uchwaliliśmy ustawę covidową, za którą też głosowałem, w której jeden z artykułów mówi o bezkarności urzędników za niegospodarność. Gdy wgłębiliśmy się w uchwalony tekst, włosy mi na głowie stanęły dęba, co my tu uchwaliliśmy. Przyjęliśmy ustawę mówiącą, że za niedopatrzenia administracyjne urzędników i niegospodarne zarządzanie pieniędzmi nie będzie kary, jeśli zakup dotyczył walki z epidemią i jeśli nie można było inaczej. Sytuację, że „nie można inaczej” zawsze będzie można stworzyć. Trzeba było skasować zapisy ustawy o zamówieniach publicznych, bo ona ma za długie procedury, ale żeby uchwalić totalną bezkarność urzędników za zakupy w czasie epidemii? Parlament powinien skorygować te zapisy, bo z tego mogą być problemy.