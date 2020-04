Jacek Sasin: Poczta Polska pełną parą przygotowuje się do wyborów

Minister aktywów państwowych mówił również o przygotowaniach Poczty Polskiej do wyborów korespondencyjnych. - Czy się będziemy przygotowywać do 10 mln wyborców czy 30 mln wyborców to tak naprawdę to jest tylko kwestia różnicy skali, natomiast przygotowania są podobne - powiedział.

Sasin podkreślił, że mamy dziś sytuację nadzwyczajną, "dlatego nie ma żadnej, zgodnej z konstytucją drogi odwołania czy przesunięcia wyborów prezydenckich".

- Nie ma dzisiaj innej, bezpiecznej drogi przeprowadzenia tych wyborów jak wybory korespondencyjne. A takie przepisy, które przyjęliśmy zapewniają, ze nie tylko to będą wybory bezpieczne, ale również uczciwe, transparentne, tajne, niegodzące w żadne prawa obywateli - przekonywał.