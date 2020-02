Marcin Duma: Minimalne poparcie prezydenta - 33 proc. Maksymalne - 51 proc. tv.rp.pl

- W przypadku wyborów prezydenckich mamy ok. milion wyborców którzy mogą zagłosować i na Andrzeja Dudę, i na Małgorzatę Kidawę- Błońską. Duda może zabrać ok. 500 tys. głosów Kidawie-Błońskiej, Kidawa-Błońska - ok. 500 tys. Dudzie - mówił w rozmowie z Zuzanną Dąbrowską Marcin Duma, szef IBRiS.