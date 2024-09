Z kijami do nordic walking maszerowały w Warszawie gwiazdy świata sportu, muzyki, teatru i filmu, dawcy rodzinni, lekarze, koordynatorzy transplantologiczni, przedstawiciele mediów oraz naszych partnerów, instytucji i organizacji wspierających wydarzenie. Od kilku już edycji, udział w Biegu biorą także uczniowie szkół średnich. Oczywiście, w skład czteroosobowych sztafet weszły także osoby żyjące dzięki transplantacji narządów. - To prawdziwi bohaterowie tego wydarzenia — przekonywał aktor Jarosław Boberek.

Rozgrzewka 25. Biegu po Nowe Życie Mat. Partnera

Barbara Kowalewska jest sześć miesięcy po transplantacji wątroby w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus (UCK WUM). Pani Barbara przez 20 lat żyła z diagnozą: autoimmunologiczne zapalenie wątroby. Po dokładniejszych badaniach okazało się, że to inna choroba, pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych. Usłyszała od lekarzy, że konieczna będzie transplantacja wątroby, że to szansa na uratowanie jej życia. Przed operacją czuła się już bardzo źle. Teraz czuję się świetnie, wróciłam do pracy. Jestem wykładowczynią akademicką, pracuję na wydziale chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Cieszę się, że od października znowu zacznę zajęcia ze studentami, bardzo to lubię — mówiła pani Barbara. Dodawała, że ten sam zmarły dawca, który uratował jej życie, ocalił jeszcze po swojej śmierci inne osoby. Pobrano od niego kilka narządów do transplantacji.

Przemysław Saleta na trasie 25. Biegu po Nowe Życie Mat. Partnera

Artur Zychowicz jest już 13 lat po transplantacji wątroby. Przeszedł zabieg na pierwszym roku studiów lekarskich. Skończył medycynę. Zrobiłem specjalizację z radiologii i diagnostyki obrazowej, pracuję w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi — mówi pan Artur. Ma żonę Izę, także lekarkę i dwójkę wspaniałych dzieci trzyletnią córeczkę i rocznego synka.

Z Olsztyna na Bieg po Nowe Życie przyjechała Lenka. Dziewczyna ma 7 lat, w 2022 roku przeszła transplantację serca w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Uczy się w drugiej klasie. - Jesteśmy tutaj dzięki temu, że ktoś w bardzo trudnym momencie podjął mądrą decyzję. To nasz drugi Bieg, będziemy wspierać to wydarzenie. Lenka chorowała na kardiomiopatię przerostową zawężoną drogą odpływu. Dosyć szybko okazało się, że konieczna będzie transplantacja. Jej starszy brat, Wojtek, także ma zdiagnozowaną kardiomiopatię, jest zabezpieczony kardiowerterem — opowiadała Anna Szopińska, mama Lenki i Wojtka.

Strefa zmian 25. Biegu po Nowe Życie Mat. Partnera

To w Zabrzu przeszczepiono niedawno serce u najmłodszego dziecka w Polsce. Biorczynią była siedmiotygodniowa dziewczynka, która urodziła się z bardzo skomplikowaną wadą serca. Opowiadała o tym dr Joanna Śliwka, zastępczyni koordynatora Oddziału Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia u Dzieci w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. - Dawcy dla tak malutkich dzieci zdarzają się bardzo rzadko — mówiła Joanna Śliwka.

Krystian Pesta zadebiutował w 25. Biegu po Nowe Życie Mat. Partnera

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Włodarczyk, kierownik Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej Szpitala Jurasza w Bydgoszczy opowiadał, że dla niego wielkim szczęściem jest widzieć np. pacjentkę, której przeszczepił nerkę, z dzieckiem, które urodziło się już po tej operacji. - Gdy dochodzi do niewydolności nerek, możliwe są oczywiście dializy, ale komfort życia po przeszczepie jest jednak znacznie większy — podkreślał prof. Włodarczyk.

Piotr Gruszka na starcie 25. Biegu po Nowe Życie Mat. Partnera

Bieg po Nowe Życie promuje transplantologię dzięki wsparciu znanych osób. - Jestem na Biegu już siódmy raz. Na początku byłem sceptyczny, zastanawiałem się, czy to nie jest tylko lans, co mnie kompletnie nie interesuje. Wydarzenie to ma zwiększyć świadomość społeczną dotycząca transplantologii, widzę, że się rozrasta w dobrym kierunku — mówił Mariusz Jakus.

Strefa zmian - Magdalena Kudlik rodzinny dawca nerki i Andrzej Lewandowski po transplantacji nerki - 25. Biegu po Nowe Życie Mat. Partnera

Inny aktor, który już kolejny raz wsparł Bieg po Nowe Życie, Jacek Kopczyński przekonywał, że warto mieć przy sobie świadectwo woli na wypadek, gdyby przytrafiło nam się coś złego. - Nikomu tego oczywiście nikt z nas nie życzy. Jeśli jednak już tak się stanie, to dajmy szansę innym — przekonywał, mówiąc, że sam nosi takie oświadczenie. Przypominał także o tym, że dawcą niektórych organów można zostać także za życia tak jak ambasador i współtwórca Biegu po Nowe Życie, Przemysław Saleta, oddał przed laty nerkę swojej córce.

Dawid Kajkowski 8 lat po transplantacji nerki Mat. Partnera

Angelika Cichocka w 2016 roku w Amsterdamie wywalczyła złoty medal Mistrzostw Europy w biegu na 1500 metrów. Była lekkoatletka mówiła, że Bieg to oprócz zwiększania świadomości społecznej to cudowny przekaz. - Wyjeżdżam stąd naładowana pozytywną energią. Ci ludzie dają ogromną siłę, emanują radością życia, są wdzięczni za to nowe życie — opowiadała. Dodawała, że jest zarejestrowana w banku dawców szpiku, zaczęła też po przejściu na sportową emeryturę oddawać krew.

Sztafeta Miasta Warszawy - 25. Bieg po Nowe Życie - dr Anna Pszenny, Wiceprezydent m. st Warszawy Renata Kaznowska, Aleksandra Stempel i Klaudia Skierska - dawca rodzinny Mat. Partnera

Na czele 100 czteroosobowych sztafet stanęli między innymi Przemysław Saleta, Lucyna Malec, Jarosław Boberek, Olga Kalicka, Marcin Korcz, Jolanta Fraszyńska, Robert Korzeniowski, Paulina Chylewska, Ewa Błachnio, Robert Korólczyk, Olga Łasak oraz po raz pierwszy aktorzy: Magdalena Kumorek, Bogdan Kalus, Krystian Pesta, Jacek Lenartowicz, Łukasz Konopka a także sportowcy Luiza Złotkowska, Bartłomiej Bołądź, Artur Szalpuk i Damian Wojtaszek. Wśród autorytetów polskiej medycyny transplantacyjnej znaleźli się między innymi profesorowie: Roman Danielewicz, Artur Kamiński, Alicja Dębska-Ślizień, Mariusz Kuśmierczyk, Michał Grąt, Piotr Kaliciński, Jarosław Czerwiński, Magdalena Durlik, Dorota Kamińska, Marek Jemielity, Sławomir Żegleń, Sławomir Nazarewski, Joanna Raszeja-Wyszomirska, Zbigniew Włodarczyk, Tomasz Jakimowicz.

Jedna ze stu sztafet 25. Biegu po Nowe Życie Mat. Partnera

Kacper, uczeń 159 Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego mówił, że na pewno w szkole będzie rozmawiał o tym, co zobaczył w Wilanowie, z kim się tutaj spotkał. - Interesują nas takie tematy, jesteśmy ciekawi, jak rozwija się świat, chcemy o tym wiedzieć jak najwięcej — przekonywał.

Zwycięskie sztafety 25. Biegu po Nowe Życie Mat. Partnera

25. Biegowi po Nowe Życie towarzyszyły dodatkowe wydarzenia. To organizowane już po raz kolejny spotkanie "Przy kawie o transplantologii", tym razem wywiady z przedstawicielami m.in. świata medycyny przeprowadzono w Sali Kolumnowej Ministerstwa Zdrowia. To było w czwartek 18 września. Natomiast w piątek (19 września) w Muzeum Gazowni Warszawskiej zorganizowany został wernisaż wystawy zdjęć osób po transplantacjach. Wystawa ma multimedialny charakter, kody QR umieszczone na zdjęcia prowadzą do filmów z historiami pokazanych na nich osób. - Chcemy pokazać potem naszą wystawę w warszawskich szkołach, a z czasem może także w szkołach w całej Polsce. To byłby kolejny element naszego całorocznego projektu edukacyjnego, po spotkaniach w szkołach z udziałem lekarzy i osób po transplantacjach — podsumowywał Arkadiusz Pilarz, współtwórca i dyrektor Biegu po Nowe Życie.

W geście pomocy tym, których dotknęła katastrofalna w skutkach powódź na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Górnym Śląsku podczas 25. Biegu po Nowe Życie została przeprowadzona zbiórka żywności i środków higienicznych. Produkty zostaną przekazane powodzianom.

