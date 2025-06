Coco Gauff rakietą może zmieniać świat

21-latka dzień przed finałem Roland Garros usłyszała, jak Gabby Thomas opowiada, że zanim stanęła na starcie biegu na 200 metrów podczas igrzysk w Paryżu, napisała długopisem na kartce: „Zostanę mistrzynią olimpijską”. – Uznałam, że to znak – mówi Gauff. Podniosła się więc z łóżka, stanęła przed lustrem, wyjęła niewielki hotelowy notes i napisała osiem razy: „Będę mistrzynią French Open 2025”. A później to zrobiła. Amerykanka po dramatycznym meczu z liderką światowego rankingu, Białorusinką Aryną Sabalenką (6:7, 6:2, 6:4) została nową królową jeśli nie Paryża, to przynajmniej jego XVI dzielnicy, gdzie wcześniej panowała Iga Świątek.