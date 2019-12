Kosiniak-Kamysz: Duda powinien wezwać Banasia do dymisji

- Idąc do wyborów nie będę chciał pokonać wyborców PiS-u, tylko ich przekonać do siebie - dodał.

Kosiniak-Kamysz nie chciał komentować zbliżających się prawyborów w Platformie Obywatelskiej. - To jest samodzielna decyzja Platformy. Nie ma co wskazywać innym partiom kandydatów - odpowiedział.

Ocenił, że PO wybrała skręt w lewo. - To jest ta przestrzeń w której Grzegorz Schetyna chce budować swoją formację polityczną - mówił.

Szef Ludowców mówił również o sprawie Mariana Banasia. Jego zdaniem szef NIK "odmówił posłuszeństwa i chyba do tego posłuszeństwa wobec prezesa PiS już nie wróci".

- Jeżeli ktoś dzisiaj w Polsce mógłby wezwać prezesa Banasia do dymisji, to powinien to zrobić prezydent. Oczekuję poważnego traktowania tej sprawy - stwierdził.