Wybory parlamentarne: PILNE. Late poll: PiS wygrywa - 43,6 proc. głosów, 239 mandatów

Po takiej kampanii nie można się było spodziewać innych wyników wyborów. Prawo i Sprawiedliwość narzuciło w niej swoje tempo i wygrało.

Komentarz Michała Szułdrzyńskiego

Zdecydowany sukces partii rządzącej według prognozy Ipsos. Opozycja obiecuje zwarcie szeregów i zwycięstwo w wyborach prezydenckich.

Graliśmy jako jedna drużyna, szło nam wspaniale i mam nadzieje, że te wyniki to oddadzą - podsumował pierwsze sondażowe wyniki jeden z liderów Konfederacji Janusz Korwin-Mikke.

W polskim Sejmie będzie Lewica i to zmienia wszystko, i to jest pierwszy krok do lewicowego rządu w 2023 roku - powiedział Adrian Zandberg po ogłoszeniu pierwszych sondażowych wyników wyborów.

- Jeśli exit polle się nie mylą, Prawo i Sprawiedliwość będzie z 239 mandatami rządzić samodzielnie - pisze redaktor naczelny Bogusław Chrabota.

- Poczekamy na pełne wyniki wyborów, wierzę, że będą bardzo dobre. Wierzę także, że Senat będzie przez nas zdobyty - powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska.

"Rzeczpospolita" w poniedziałek, 14 października 2019

Relacje między Berlinem a Warszawą pozostaną napięte - wynik wyborów w Polsce komentuje niemiecki "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

"Rządząca Polską nacjonalistyczna partia Prawo i Sprawiedliwość jest na drodze do utrzymania większości (w Sejmie) po niedzielnych wyborach (do parlamentu) - wskazują wyniki exit poll. Zwycięstwo (PiS) prawdopodobnie wzbudzi obawy o demokratyczne standardy w największym państwie byłego bloku sowieckiego w UE" - pisze Reuters.

Z sondażu Ipsos wynika, że w wyborach parlamentarnych Prawo i Sprawiedliwość największe poparcie uzyskało wśród wyborców powyżej 60 roku życia - 55,6 proc. głosów. Koalicja Obywatelska najwięcej głosów uzyskała wśród osób w wieku od 40 do 49 lat (31,7 proc.).

Zwycięstwa w dzisiejszych wyborach pogratulował Prawu i Sprawiedliwości premier Węgier Viktor Orban. - Gratuluję polskim przyjaciołom - powiedział.

- Oczekiwania na jakąś wyjątkową rolę Senatu są przesadzone - mówił w Polsat News były premier Leszek Miller komentując wyniki badania exit poll po wyborach do Sejmu i Senatu.

Z sondażu Ipsos wynika, że wśród mieszkańców wsi Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 56,2 proc. poparcia, a Koalicja Obywatelska 6,7 proc. W miastach powyżej 500 tysięcy mieszkańców KO uzyskała natomiast 41,1 proc., podczas gdy PiS zdobył 26,9 proc.

Prawo i Sprawiedliwość poparło dziś 90,2 proc. osób, które głosowały na tę partię w wyborach parlamentarnych w 2015 roku - wynika z sondażu Ipsos dla stacji TVP, TVN i Polsat.

56,2 proc. mieszkańców wsi zagłosowało na PiS, w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców 41,1 proc. poparło kandydatów KO.

90,2 proc. osób, które zagłosowały na PiS w 2015 roku, poparły tę partię w dzisiejszych wyborach. W przypadku PO było to 68,8 proc. wyborców.

Wyników wyborów można spodziewać się w poniedziałek wieczorem lub we wtorek rano - zapowiedział zastępca przewodniczącego PKW sędzia Sylwester Marciniak.

Myślę, że chyba te mniejsze partie mogą najbardziej się cieszyć. PiS spodziewał się więcej, KO też. A lewica wraca i rośnie w siłę - powiedział Aleksander Kwaśniewski.

- Żadna partia w historii III Rzeczypospolitej nie uzyskała takiego poparcia, zwłaszcza przy tak wysokiej frekwencji - mówił w Polsat News premier Mateusz Morawiecki

Politycy komentują prognozowane wyborcze zwycięstwo PiS

Wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej przeważały osoby z wykształceniem wyższym - 52,1 proc., podobnie było wśród wyborców Lewicy - 50,3 proc.

Wśród osób, które głosowały na PiS, najwięcej było wyborców ze średnim wykształceniem (40,2 proc.). Partią Jarosława Kaczyńskiego poparło 26,8 proc. osób z wyższym wykształceniem, 25,3 proc. z wykształceniem zawodowym i 2,2 proc. z wykształceniem podstawowym.

Lider Kukiz'15 powiedział, że nie jest całkowicie zadowolony ze wstępnych wyników wyborów parlamentarnych, ponieważ "jedna partia będzie miała samodzielną władzę"

- Zrobiliśmy to. To były szalone trzy miesiące, po których wchodzimy do parlamentu jako trzecia siła polityczna, z silną reprezentacją i Jarosław Kaczyński ma problem. Jarosław Kaczyński ma problem, bo będzie w Sejmie opozycja odważna - powiedział jeden z liderów partii Razem Adrian Zandberg.

- Ponad milion Polaków zaufało Konfederacji, Konfederacji sekowanej przez wszystkie media. To jest ogromny sukces ideowej prawicy w ekstremalnie trudnych warunkach - powiedział prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki.

Dziękuję Wyborcom Zjednoczonej Prawicy, że docenili 4 lata naszej ciężkiej pracy. Dziękuję Wyborcom opozycji za szeroki udział w święcie demokracji. Pora, by zacząć zasypywać podziały.1/2 — Jarosław Gowin

Komentuje Michał Kolanko:

Najwyższa frekwencja była w województwie mazowieckim: 67,8 proc., najniższa w warmińsko-mazurskim: 54 proc.

Studio Wyborcze PKW: Wybory do Sejmu i Senatu 2019 - konferencja prasowa 13.10.2019 godz. 22:00

"Na oficjalne wyniki wyborów jeszcze poczekamy. Niezależnie od sympatii politycznych, wszystkich nas powinna już dziś cieszyć frekwencja. Wygląda na to, że idziemy na rekord! Jestem dumny z warszawianek i warszawiaków! Brawo Warszawa! Brawo cała Polska!" - skomentował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Prawo i Sprawiedliwość wygrało w czternastu województwach, Koalicja Obywatelska w dwóch.

Jeśli taka samodzielna większość Zjednoczonej Prawicy (na granicy) się utrzyma, to koalicjanci PiS będa najbardziej zadowoleni. Nadal utrzymają swoją pozycję wewnątrz. — Michał Kolanko

- Wyniki, choć jeszcze exit poll, pokazują zaufanie, jakim Polacy darzą tych, którzy są wiarygodni i skuteczni. Mam nadzieję, że w Senacie będziemy również cieszyli się zwycięstwem! Polacy, dziękujemy! - skomentował Stanisław Karczewski.

Proszę pozwolić, że z radością poczekam do jutra. Dziś jednak chciałbym podziękować za zaufanie wszystkim wojownikom, świadomym wyborcom, którzy wiedzą o co walczymy – @pkukiz w #Warszawa. #wybory2019

Według szacunkowych danych frekwencji i procentowego poparcia poszczególnych komitetów wyborczych większość Polaków poparła dzisiejsą opozycję to ok. 8,8 mln głosów (KO+SLD+PSL) i ok 7,9 mln głosów na PIS! Czekamy na oficjalne, ostateczne wyniki — Piotr Borys

ok 7,9 mln głosów na PIS! Czekamy na oficjalne, ostateczne wyniki?? — Piotr Borys (@piotr_borys) 13 października 2019

"Dziękuję wszystkim moim Rodakom, którzy dziś wzięli udział w wyborach. Gratuluję wszystkim Państwu Posłom i Senatorom, którzy dziś zdobyli mandaty, przy wysokiej frekwencji. To ważne. Wspaniała postawa Wyborców" - przekazał prezydent Andrzej Duda.

- Obiecaliśmy swoim partiom, obiecaliśmy lewicy, że wrócimy do Sejmu. To jest wielki sukces, wróciliśmy do Sejmu. Będziemy mogli przedstawiać swój program. Będziemy mogli bronić konstytucji, którą Polsce dała polska lewica. Będziemy mogli mówić o Europie i Unii Europejskiej, do której polska lewica Polskę wprowadziła. Bądźcie z tego dumni - powiedział przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty.

Trzeci raz po wyborach z 1989 roku partia z najwyższym wynikiem ma ponad 40 proc. poparcia.

- Ostatnio mieliśmy 6,1 i wyszło 4,5 w związku z tym ja bym się w tej chwili nie cieszył - powiedział Janusz Korwin-Mikke.

Poland, electoral history:



Largest party: result



1991: UD - 12.3%

1993: SLD - 20.4%

1997: AWS - 33.8%

2001: SLD - 41.0%

2005: PiS - 27%

2007: PO - 41.5%

2011: PO - 39.2%

2015: PiS - 37.6%

2019: PiS - 43.6% (IPSOS exit poll) [Highest ever]#wybory2019 #Wybory — Europe Elects (@EuropeElects) October 13, 2019

Podobnie jak cztery lata temu w dniu głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu na Twitterze pod hashtagiem #bazarek funkcjonowała giełda doniesień i plotek o sondażowych wynikach głosowania - zarówno w poszczególnych okręgach, jak i w skali całego kraju.

Bazarek, Pistacje i Kolendra - cisza wyborcza na Twitterze

- Bardzo dziękujemy za każdy głos oddany dzisiaj na PSL. Jeżeli te wyniki (exit poll - red.) się powtórzą to jest wielki mandat zaufania od naszych rodaków dla racjonalnego centrum - mówił lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz po zaprezentowaniu wyników badania exit poll po zakończeniu wyborów parlamentarnych.

Według prognoz wchodzimy do Sejmu! Zmowa mediów, kartelu partii okrągłostołowych i międzynarodowych ośrodków nacisku przełamana! — Krzysztof Bosak

Dzisiejsza frekwencja jest najwyższa od 1989 roku.

Bardzo dziękujemy za każdy głos oddany dziś na @nowePSL #KoalicjaPolska. Bardzo dziękujemy, że poszliście do wyborów, wybraliście listę nr 1. To wielkie wyróżnienie – @KosiniakKamysz w #Warszawa. #wybory2019

Dziękujemy za każdy głos! Od jutra znów ciężka praca wśród ludzi i dla Polski

Złoty nie wsiądzie do roller-coastera, nie będzie też wyprzedaży polskich obligacji czy akcji. Wynik wyborów już jest w cenach. Ale koszty wyborczej kiełbasy rozdanej przez PiS – nie. Dlatego trzymaj się za kieszeń, klaso średnia.

Komentuje Krzysztof Adam Kowalczyk

WKK: Te wyniki, jeśli się potwierdzą, to wielki mandat zaufania dla Polski braterskiej, przywrócenia dobrych relacji. — Michał Kolanko

- Te 7,5 - 8 mln Polaków, które nam zaufały, są wielkim zobowiązaniem do spełnienia nadziei na kolejne cztery lata, na to, żeby był to kluczowy etap na drodze do Polski jako państwa dobrobytu, Polski jako państwa dobrobytu dla wszystkich. Polska jest jedna - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

- To były trudne cztery lata, to nie była równa walka, nie mieliśmy poczucia, że startujemy w uczciwej walce, że przeciwnik stosuje uczciwe metody - powiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.

- Mamy powody do radości, bo mimo tego potężnego frontu przeciwko nam zdołaliśmy wygrać i wszystko wskazuje na to, że to się jednak utrzyma. A jeśli się utrzyma to będzie trwała także dobra zmiana - tak wyniki badania exit poll dającego PiS zwycięstwo w wyborach do Sejmu i bezwzględną większość skomentował prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- Wracamy tam, gdzie Lewica zawsze być powinna. Połączyliśmy trzy pokolenia, podaliśmy sobie rękę, będziemy ciężko pracowało na to, żeby Polska miała inne oblicze! Konstytucja będzie broniona przez Lewicę od pierwszego do ostatniego dnia tej kadencji! - powiedział Robert Biedroń.

Wracamy do Sejmu! Dziękujemy Wam z każdy głos!

6,4%?????

???????????? — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) 13 października 2019

Podział mandatów:

PiS: 239

KO: 130

SLD: 43

PSL: 34

Konfederacja: 13

- Dziękuję wszystkim kobietom. Ta wielka zmiana idzie, oni już się jej boją - powiedziała Barbara Nowacka.

- Ci, którzy chcieli dominować, nie mogą spać spokojnie - mówiła Katarzyna Lubnauer.

- Mam nadzieję, że jutrzejszy dzień będzie potwierdzeniem naszego sukcesu. Przed nami 4 lata ciężkiej pracy. Zaczynamy nowy etap. Mam nadzieję, że będzie zakończony jeszcze większym sukcesem - kontynuował prezes PiS.

- Ludzie nie chcą Polski pękniętej na pół. Chcą współpracy. Wierzę w nasze zwycięstwo, poczekajmy na oficjalne wyniki. utro od rana bierzemy się do pracy. Dziękuję wszystkim Polakom, którzy głosowali na Koalicję Obywatelską. Ale musimy wziąć odpowiedzialność za całą Polskę. Chcemy, żeby była wspólnotą - powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska.

- Ta walka nie była równa i uczciwa. Zrobimy wszystko, by nasza współpraca była dobra. Przed nami wybory prezydenckie. Chcę powiedzieć: Nie będzie Budapesztu w Warszawie - powiedział Grzegorz Schetyna.

Prezes #PiS J. #Kaczyński: Mamy powody do radości. Pomimo potężnego frontu przeciwko nam - wygraliśmy.

Koniec głosowania!

W Mińsku głosowało 138 osób, w Grodnie ponad 180, a w Brześciu około 40. Na Białorusi od godziny 20.00 lokale wyborcze są już zamknięte

Pierwsze wyniki, wypowiedzi liderów, komentarze ekspertów - zapraszamy na rp.pl po ogłoszeniu pierwszych wyników. Koniec wyborów za 15 minut.

Za 30 minut powinniśmy poznać pierwsze wyniki. O 21.00 koniec głosowania.

W Warszawie w jednej z wolskich komisji wyborczych ze ściany spadło godło i raniło głosującego

Czytaj więcej

Jeszcze tylko przez godzinę można oddać głos.

Policja poinformowała, że w Inowrocławiu i Bydgoszczy odnotowano przypadki agitacji wyborczej.

W Nowym Tomyślu pijany mężczyzna podarł karty do głosowania. Miał około 3 promili alkoholu w organizmie.

PKW poinformowała, że nie ma sygnałów, które świadczyłyby o potrzebie przedłużenia ciszy wyborczej.

Najwięcej wyborców do godziny 17 głosowało w województwie mazowieckim - 49,59 proc., najmniej w opolskim, warmińsko-mazurskim i lubuskim

Najwyższą frekwencję odnotowano w okręgu wyborczym nr 19 w Warszawie - 54,86 proc.

Najniższa: okręt nr 21 w Opolu - 39,54 proc.

#PKW: Przyrost frekwencji 6,97 pkt. proc. w porównaniu do wyborów z 2015 roku

Frekwencja do godziny 17.00 wynosiła 45,94 proc. - informuje PKW.

Rzecznik Ambasady Rzeczpospolitej w Berlinie Dariusz Pawłoś poinformował Polskie Radio, że odnotowano w Niemczech większe zainteresowanie wyborami niż w poprzednich latach.

- Do wyborów w berlińskim okręgu konsularnym zgłosiło się ponad dziesięć tysięcy osób i to jest zdecydowanie więcej niż w poprzednich wyborach parlamentarnych w 2015 roku i w poprzednich wyborach europejskich w maju tego roku - przekazał.

W komisji wyborczej nr 282 we wrocławskiej dzielnicy Osobowice wydano niewłaściwe karty do głosowania do Senatu - informuje Polskie Radio.

Sprawą zajmie się prokuratura.

92 głosy, które oddano na złych kartach, zostaną uznane za nieważne.

O godzinie 18.30 PKW poinformuje o frekwencji na godzinę 17.00

Polacy na Białorusi mogą głosować do godziny 21 czasu lokalnego, czyli 20.00 w Polsce. Lokale wyborcze są otwarte w Mińsku, Grodnie i Brześciu.

Dusseldorf (Niemcy) kolejka do głosowania ma ok. 100 metrów. @rzeczpospolita

Jedną z przewodniczących obwodowej komisji wyborczej w powiecie jędrzejowskim (Świętokrzyskie) odsunięto od pracy. 35-latka miała ponad promil alkoholu w organizmie.

Wielu Polaków głosuje we Francji. Do urn można udać się m.in w Paryżu, Monako, Lille, Strasburgu, Rennes i Tuluzie.

Kolejki przed zagranicznymi punktami głosowań nie zmniejszają się. Tutaj na filmie kolejka przed ambasadą w Rzymie.

Kolejna konferencja Państwowej Komisji Wyborczej odbędzie się o godz. 18:30.

PKW dodała, że odnotowano dwa przypadki stawienia się członków komisji pod wpływem alkoholu. W powiecie jędrzejowskim była to przewodnicząca komisji, w Lublinie - członek komisji.

W tym roku frekwencja do południa wyniosła 18,14 proc. Cztery lata temu o tej samej porze zagłosowało 16,5 proc. - czyli mniej o 1,67 pkt. proc.

13:38

Z większych miast najwyższa frekwencja została zanotowana w Białymstoku - 21,05 proc. W Warszawie do urn do godz. 12:00 pofatygowało się 20,73 proc.

Najwyższą frekwencję w całej Polsce odnotowano jak na razie w gminie Ciska (powiat leski, województwo podkarpackie) - 35,91 proc. Najmniejszą - w gminie Krzęcin w Zachodniopomorskiem - 8,35 proc.

Państwowa Komisja Wyborcza podała o godz. 13:30, że frekwencja wyborcza w południe wyniosła 18,14 proc.

Kolejki przed zagranicznymi punktami wyborczymi i doniesienia z Polski sprawiają, że można się zastanawiać, czy nie zostanie dziś pobity rekord frekwencji w wyborach parlamentarnych w III RP.

Przeczytaj: Ile wynosiła frekwencja w wyborach do Sejmu i Senatu w III RP?

A teraz Mediolan. Tu na oddanie głosu trzeba czekać „tylko” półtorej godziny.

Solidna kolejka do Konsulatu w Mediolanie - ponoć na półtorej godziny @RMF24pl

A taka kolejka do głosowania uformowała się przed polskim konsulatem w Barcelonie (fot. Vincente Villatoro).

Kolejka do głosowania przed polskim konsulatem w Barcelonie

Członek jednej z komisji wyborczych na warszawskim Ursynowie przyszedł do lokalu wyborczego z pistoletem - informuje portal tvnwarszawa.pl. Mężczyzna posiadał pozwolenie na broń. Mimo to został wykluczony ze składu komisji i zastąpiony przez osobę z listy rezerwowej.



Tymczasem na naszej półkuli, przed zagranicznymi lokalami tworzą się spore kolejki.

W Rzymie kolejka wydłużyła się gdzieś do dwóch godzin... #wybory — Tomasz Krzyżak

O głosowaniu przypomina Polakom nawet Google.

Today's Google Doodle is dedicated to the parliamentary elections taking place in Poland — Notes from Poland

Okręgowa Komisja Wyborcza w Warszawie zatwierdziła 23 protokoły z zagranicy, z półkuli zachodniej, gdzie zakończyło się już głosowanie. Ze względu na różnicę czasu głosowano tam dzień wcześniej, 12 października.

Dziś głosujemy w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w Kanadzie!

OKW nr 104 w Ottawie uprzejmie zaprasza osoby, które wpisały się do rejestru wyborców prowadzonego przez Konsula RP w Ottawie, do siedziby @PLinCanada do godz. 21.

Przypominamy o zabraniu ważnego polskiego paszportu! pic.twitter.com/hzaTWXiU4A — Embassy of Poland CA (@PLinCanada) October 12, 2019

W całym kraju odnotowaliśmy siedem przestępstw oraz 131 wykroczeń związanych z łamaniem ciszy wyborczej - poinformował Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji, cytowany przez Onet.



Z powodu pożaru w komisji wyborczej w Królikowie (województwo kujawsko-pomorskie) głosowanie trzeba było na kilkadziesiąt minut przerwać. Komisja przeniosła się do sąsiedniej sali.

- Głosowanie rozpoczęło się o godz. 7.00 bez przeszkód - poinformował na pierwszej niedzielnej konferencji prasowej przewodniczący PKW Wiesław Kozielewicz. Dodał, że na godz. 6.00 policja informowała Komisję o 64 przypadkach łamania ciszy wyborczej, w tym Białymstoku - 15, w Szczecinie - 10. Dotyczyły one uszkadzania ogłoszeń wyborczych, kradzieży banerów wyborczych (7 przypadków), agitacji wyborczej (12 przypadków). Były też 3 przypadki podawania wyników opinii badań publicznych, co Kozielewicz uznał jako wyjątkowe zjawisko.

Na czym polega metoda d'Hondta? To obowiązujący w obecnej ordynacji wyborczej w wyborach do Sejmu sposób dzielenia mandatów w parlamencie. Konieczność jej stosowania wynika z tego, że wybory do Sejmu są - zgodnie z konstytucją - wyborami proporcjonalnymi.



Przeczytaj: D'Hondt bez tajemnic

Dwa lokale wyborcze musiały zmienić swoją siedzibę - poinformowała na antenie Polsat News Magdalena Pietrzak, szefowa Krajowego Biura Wyborczego. Jeden z tych przypadków dotyczy powiatu chełmskiego, gdzie w lokalu doszło do wybuchu pieca centralnego. Miejsce głosowania zmieniło się również w Napachaniu w województwie wielkopolskim, gdzie w szkole, w której miało odbyć się głosowanie, wybuchł pożar.

Policja otrzymała jak dotąd jedno zgłoszenie dotyczące złamania ciszy wyborczej - do komendy powiatowej w Krośnie Odrzańskim. Chodzi o agitację na jednym z portali społecznościowych. Za złamanie ciszy wyborczej grozi kara grzywny do 5 tysięcy złotych.

Przypominamy - do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument tożsamości i zaświadczenie o prawie do głosowania - jeśli się o nie wcześniej wystąpiło, by głosować poza miejscem zameldowania. Wówczas komisja dopisze taką osobę do spisu wyborców.

Więcej: Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu

Na terenie Polski trwa cisza wyborcza - co najmniej do godziny 21:00, ponieważ w wyjątkowych sytuacjach Państwowa Komisja Wyborcza może wydłużyć godziny pracy wybranych lokali wyborczych, a wraz z nimi godziny ciszy wyborczej w całej Polsce.

Dowiedz się więcej: Na czym polega cisza wyborcza

W USA lokale wyborcze zostały już zamknięte. Najpóźniej, do godz. 6.00 czasu polskiego, mogli głosować Polacy w zachodniej części kraju - m.in. w Kalifornii.

pierwsza konferencja Państwowej Komisji Wyborczej, która poda informację o frekwencji.