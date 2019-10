Ile wynosiła frekwencja w wyborach do Sejmu i Senatu w III RP? Fotorzepa, Jerzy Dudek

Prawo do oddania głosu w wyborach do Sejmu i Senatu mają osoby, które są obywatelami Polskimi, mają pełnię praw publicznych, najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 18 lat i zostały wpisane do rejestru wyborców.