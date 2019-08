Elżbieta Radziszewska rezygnuje ze startu w wyborach z listy Koalicji Obywatelskiej

- Odrzuciłam propozycję kandydowania do Sejmu z 3. miejsca, na którym umieszczono moje nazwisko, wbrew mojej deklaracji, oraz z 2. miejsca, które to zaproponował w rozmowie ze mną ostatecznie przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna - mówiła Radziszewska cytowana przez portal epiotrkow.pl. Posłanka miała startować z okręgu nr 10.

Pytana o plany na przyszłość Radziszewska przypomniała, że jet lekarką. - Będę miała, co robić, na razie zamierzam odpocząć - zapowiedziała, dodając, że nie rezygnuje z członkostwa w Platformie Obywatelskiej.

Radziszewska już po ogłoszeniu wyborczych "jedynek" przez Grzegorza Schetynę miała wyrażać niezadowolenie z faktu, że liderem listy w okręgu piotrkowskim ma być Cezary Grabarczyk, były minister infrastruktury, który ma postawiony zarzuty przez prokuraturę. - – Musimy zacząć wymagać od siebie, nie można widzieć lotów marszałka Kuchcińskiego, jednocześnie dając niejednoznaczny komunikat do społeczeństwa. Co w sytuacji, gdy we wrześniu zapadnie w sprawie pana ministra wyrok skazujący? Zresztą, proponując inną jakość nie można przymrużyć oka, gdy wysokie standardy staną się niewygodne - cytuje posłankę portal eglos.pl.