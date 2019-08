Sondaż: Kto liderem Lewicy? Raczej Biedroń niż Czarzasty

W wyborach do Parlamentu Europejskiego SLD startowało pod szyldem Koalicji Europejskiej, w której skład - oprócz Sojuszu - wchodziły jeszcze: PO, PSL, Nowoczesna, Inicjatywa Polska i Zieloni. Wiosna startowała pod własnym szyldem, a Razem tworzyło Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem.

Koalicja Europejska zdobyła w tych wyborach 38,47 proc. głosów, co przełożyło się na 22 mandaty, z czego 5 mandatów przypadło politykom związanym z SLD.

Wiosna z wynikiem 6,06 proc. zdobyła 3 mandaty w PE.

KKW Lewica Razem zdobyła 1,24 proc. głosów.

Po wyborach do PE SLD postulowało utrzymanie Koalicji Europejskiej, jednak PO uzależniała to od tego, czy do takiej koalicji wejdzie PSL. PSL wykluczyło jednak koalicję z lewicą przed wyborami do Sejmu i utworzyło własną Koalicję Polską.