Krzysztof Gawkowski o programie Lewicy: Zamykamy kopalnie

Gawkowski powiedział, że "wszystko wskazuje na to", iż podobnie jak cztery lata temu będzie kandydował z Bydgoszczy. - Wszystko na to wskazuje, że będę liderem listy, ale te decyzje w tym tygodniu zapadną.

- Kroczek po kroczku wszystko się u nas układa - mówił. Dodał, że przed czterema tygodniami były głosy, że SLD, Wiosna i Razem nie dogadają się z powodu różnic programowych, innych wizji wspólnego startu lub konfliktów personalnych lewicowych polityków.

- Program - przygotowany, okazało się że wspólne mianowniki dotyczące ekologii, polityki społecznej, programu zdrowotnego łatwo było znaleźć. Dogadaliśmy się pod komitetem. Zrobiliśmy to, będzie Komitet Wyborczy Lewicy, próg do przekroczenia 5 proc. I udało się dogadać te listy - mówił polityk. - Pełen parytet mężczyzn i kobiet. Staramy się, żeby te listy były naprawdę zróżnicowane - dodał.

- Były problemy, oczywiście, są zgrzyty. Nie ma 123 "jedynek" - zastrzegł. - 123 "jedynki", "dwójki" czy "trójki", te trzysta osób na pierwszych trzech miejscach czy tysiąc na całych listach, które trzeba wystawić, to naprawdę jest duże wyzwanie dla trzech różnych partii, różniących się i historią, ale i myśleniem o tym, jak powinna to być lewica zorganizowana. A nam się to udało - zaznaczył. Według niego ostatnie sondaże dające lewicy od 11,6 do 14,6 proc. poparcia to wyraz tego, że "ludzie uwierzyli, że inna polityka jest możliwa, że lewica może się w Polsce starać o dobry wynik polityczny".

Gawkowski ocenił, że gdyby lewicy udało się po czterech latach nieobecności w Sejmie wprowadzić 60 posłów, byłby to świetny wynik.

Sekretarz zarządu Wiosny stwierdził, że skoro politykom SLD, Razem i Wiosny udało się porozumieć co do list, to na pewno nie pokłócą się przy wybieraniu przewodniczącego klubu po dostaniu się do parlamentu. Gawkowski ocenił, że koalicjantom uda się stworzyć w Sejmie wspólny klub.