Awantura o zdjęcie Kaczyńskiego. Posłowie PO przepraszają

Na tweety polityków PO zareagowali dziennikarze i internauci, zarzucając posłom manipulację. Zdjęcie, a raczej przycięty kadr z transmisji, nie pochodzą bowiem z czwartkowych obchodów święta Wojska Polskiego, tylko z zeszłorocznej uroczystości odsłonięcia w Sejmie tablicy Lecha Kaczyńskiego.

"To jest tablica brata. Precedencja jest taka, ze najbliższa rodzina zawsze składa kwiaty pierwsza" - zwrócił uwagę Szczerbie fotograf prezydenta Jakub Szymczyk, na co poseł PO odpowiedział, że "to jest Sejm RP". "Pan też, podobnie jak Cezary Tomczyk, opublikowali zdjęcie z 2018 i odsłonięcia tablicy na cześć Lecha Kaczyńskiego, przed która Jarosław Kaczyński składa kwiaty pierwszy jako przedstawiciel rodziny. Kilkanaście osób zwracało Panom uwagę - rozumiem że za mało, aby sprostować?" - dopytywał Marcin Makowski z Wirtualnej Polski. Polityk Platformy nie widział problemu. "A to były uroczystości prywatno-rodzinne czy państwowe? Mam wrażenie, że były oficjalne i państwowe w gmachu Sejmu RP. I powinna obowiązywać precedencja" - odparł.