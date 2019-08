TVP Info: Giertych startuje do Senatu z list PSL. Giertych kpi

Media wcześniej informowały, że Giertych chciał startować z list Koalicji Obywatelskiej. "sceptycznie", jak pisze TVP Info, podchodził do tego pomysłu lider PO Grzegorz Schetyna.

Ostatecznie mecenas Giertych dogadał się z ludowcami i jego nazwisko ma się znaleźć na jednej z ich list.

TVP Info zapewnia, ze próbowało się skontaktować i z Giertychem, i z Kosiniakiem-Kamyszem, jednak bezzskutecznie.

Roman Giertych od 5 maja 2006 do 13 sierpnia 2007 był wicepremierem i ministrem edukacji narodowej w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Od od 2 grudnia 1989 do 1994 był prezesem Młodzieży Wszechpolskiej, a od 11 marca 2006 do 24 października 2007 - prezesem Ligi Polskich Rodzin.

Obecnie jest czynnym adwokatem, był pełnomocnikiem m.in. Donalda Tuska, jego syna Michała czy Radosława Sikorskiego.