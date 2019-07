Piotr Adamowicz, brat Pawła, "trójką" na liście KO

Jeszcze kilka dni temu Piotr Adamowicz pytany przez "Dziennik Bałtycki" o to, czy znajdzie się na liście Koalicji Obywatelskiej odpowiedział „stanowczo nie potwierdzam”.

We wtorek Koalicja Obywatelska przedstawiła czołówki list do nadchodzących wyborów do Sejmu. Grzegorz Schetyna po raz pierwszy wystartuje jako "jedynka" z Warszawy. Za największą niespodziankę na listach Koalicji Obywatelskiej uważana jest obecność dziennikarza Tomasza Zimocha, który będzie "jedynką" KO w Łodzi.

Prezentując listę okręgu gdańskiego Grzegorz Schetyna poinformował, że na pierwszym miejscu znajdzie się Sławomir Neumann, drugie miejsce zajmie Agnieszka Pomaska, trzecie zaś - Piotr Adamowicz.

Piotr Adamowicz, starszy brat tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, ma bogatą kartę opozycyjną. Współpracował m.in. z ROPCiO, a do końca 80. z podziemnymi strukturami NSZZ „Solidarność”. Publikował w "Życiu Warszawy" i w "Rzeczpospolitej". Był korespondentem agencji AFP oraz współpracownikiem Reutersa, DPA, ANSA i NBC. Został odznaczony przez Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W lutym tego roku Adamowicz otrzymał propozycję startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego.