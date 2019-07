Kukiz: To niemożliwe, żeby prezes się mylił

- Fajnie, że odrzucono kandydaturę Fransa Timmermansa na szefa KE. Nie lubię go - mówił Kukiz.

Gość Bogdana Rymanowskiego tłumaczył się ze swoich słów z 2015 roku, gdy nazwał PSL "zorganizowana grupą przestępczą", za co ostatnio przeprosił w mediach.

W Polsat News tłumaczył, że "przez cztery lata rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość, przez cztery lata nie wsadziło nikogo "do puszki", to znaczy, że się myliłem".

- To niemożliwe, żeby mylił się prezes i Prawo Sprawiedliwość. Jeżeli się myliłem, to muszę przeprosić - stwierdził.

Swoją obecną sympatię do PSL tłumaczył zmianą we władzach Stronnictwa oraz tym, że udało mu się przekonać PSL do modelu mieszanego ordynacji wyborczej i referendów obligatoryjnych dla władzy.

Kukiz zapewnił jednak, że jeśli PSL nie wpisałby tych postulatów do swojego programu, nie wystartuje z nimi ze wspólnych list.

Pytany natomiast o start razem z Prawem i Sprawiedliwością Paweł Kukiz przyznał, że były na ten temat rozmowy. Uznal jednak, że chodziło tylko o jego nazwisko.

- Z tego co wiem, to każdej partii politycznej zależałoby na moim nazwisku, a nie na całym klubie. Oni mają swoich ludzi, którzy czekają tam po 20 lat, by z ósmego miejsca na liście wyborczej dostać się na siódme - powiedział Kukiz.