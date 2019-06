Bartoszewski: Nie można połączyć wszystkich światopoglądów w jedną partię

Władze Wiosny upoważniły Roberta Biedronia do rozmów z Platformą Obywatelską i innymi uczestnikami Koalicji Europejskiej z wyborów do europarlamentu w sprawie budowy koalicji na wybory parlamentarne. W kwietniu Biedroń zapowiadał samodzielny start swojego ugrupowania, ponieważ - jak mówił w Radiu Zet - "z Grzegorzem Schetyną (szefem PO - red.) nie rozdzielimy państwa od Kościoła" i "nie sprawimy, że kobiety będą miały równe prawa jak mężczyźni, że będą mieli dostęp do pigułki 'dzień po'".

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz kolejny raz powtórzył, że ludowcy nie zamierzając startować do Sejmu z jednej listy z Wiosną.

Politycy PSL byli na listach Koalicji Europejskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, wspólnie z kandydatami m.in. PO, SLD, Nowoczesnej i Zielonych.