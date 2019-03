Schetyna nakreśli pole sporu w kampanii

Polityczny weekend startuje. Sobota będzie zderzeniem na start kampanii do PE.

O 11:00 w Warszawie odbędzie się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej, o 11:00 we Wrocławiu zacznie się konwencja PiS. A o 14:00 Robert Biedroń zaprezentuje - na spotkaniu w Warszawie - "jedynki" partii Wiosna do Parlamentu Europejskiego.

Poniżej dalsza część artykułu

Politycy Platformy z którymi rozmawialiśmy oceniają obecną sytuację w kampanii jako remis. - Wielu nie wierzyło w powstanie Koalicji Europejskiej. Dziś Rada Krajowa, na której partia formalnie ją zatwierdzi. Grzegorz Schetyna nakreśli dziś pole sporu. W jego wystąpieniu ma wybrzmieć też pierwsze mobilizacyjny przekaz i hasło, które będzie częścią kampanii aż do konwencji całej Koalicji Europejskiej - mówi nam ważny polityk PO.

Wspólna konwencja całej Koalicji odbędzie się najpewniej na początku kwietnia. Dziś Schetyna ma też dużo mówić o konieczności mobilizacji wyborców i struktur. - Mobilizacja może być kluczem tak jak w przypadku wyborów samorządowych. W ciągu kolejnych tygodni na dobre rozpocznie się kampania wyborcza, sobota to pierwszy akcent ze strony opozycji - mówi nasz rozmówca z partii Grzegorza Schetyny.



PiS przedstawiło już swoje listy do PE, a w sobotę poza konwencją we Wrocławiu w planie jest start spotkań "w terenie" w całej Polsce. PiS ma przygotowane nowe materiały o 5-tce Kaczyńskiego, które będą rozdawane w trakcie tych spotkań. - PiS wystrzelało się ze wszystkich swoich armat na 10 tygodni przed wyborami w związku z próbą przykrycia afery Srebrnej i sytuacji w kraju, jak strajk nauczycieli. Wszystko co mieli w zanadrzu już ujawnili. A teraz zaczyna się nasza kampania, kampania Koalicji Europejskiej - mówi nasz rozmówca z PO.



Jeszcze inną strategię ma Robert Biedroń. W sobotę przedstawi dopiero swoje "jedynki" do PE. A w ciągu najbliższego tygodnia Biedroń ma promować swoich kandydatów w całej Polsce.



Swoją kampanię w terenie rozkręcają również ludowcy. W sobotę lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz będzie w wspierał Jarosława Kalinowskiego na Mazowszu. O 10:00 w Radomiu odbędzie się Samorządowy Kongres Ziemi Radomskiej, o 13:00 planowana jest konferencja prasowa.