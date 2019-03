Ochojska: W PE chcę być głosem najuboższych na świecie

- Chcę pokazać że polityka może być etyczna, może być służbą - mówiła w TVN24 Janina Ochojska pytana o to, dlaczego wystartuje z list Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego.

Ochojska, prezes Polskiej Akcji Humanitarnej, wystartuje w wyborach z pierwszego miejsca na liście KE na Dolnym Śląsku, o czym poinformował w piątek Grzegorz Schetyna, przewodniczący PO.

- Nigdy nie myślałam, żeby wchodzić do polityki, ale po 26 latach w PAH widzę więcej, widzę wiele problemów do rozwiązania, które wydaje mi się, że będzie łatwiej rozwiązać będąc trochę wyżej, mając coś do powiedzenia na trochę szerszym forum - mówiła o swoim starcie w wyborach Ochojska.

Szefowa PAH mówiła, że obecnie Europa obawia się kolejnej fali migracji z krajów najuboższych. - My udowodniliśmy naszą pracą w Sudanie Południowym, że można zatrzymać ludzi w miejscu pochodzenia - tłumaczyła dodając, że ludziom tym trzeba po prostu skutecznie pomagać zapewniając dostęp do wody, czy wspierając lokalne rolnictwo.

- Moją ofertą z jaką idę do PE jest zwiększenie pomocy na miejscu w krajach, gdzie ludzie są dotknięci długotrwałym ubóstwem, nie mają dostępu do wody. Z kolei w krajach, gdzie toczą się konflikty, trzeba stwarzać w ich pobliżu możliwość przetrwania dla uciekinierów - tłumaczyła Ochojska.

Na pytanie czy takie działania są rolą PE, Ochojska odparła, że "to może być jedna z ról PE, jeśli uchodźcy staną u wrót Europy".

Z kolei pytana czy w PE chce być głosem uchodźców, czy reprezentować Europę, Ochojska odparła, że "chce być głosem ludzi najuboższych na świecie, tych którzy umierają z głodu, nie mają dostępu do wody".

Jednocześnie Ochojska zapowiedziała, że - gdyby zdobyła mandat - pozostanie prezesem PAH, bo "za wykonywanie tej czynności nie pobiera wynagrodzenia". - Chcę wejść do PE jako prezes organizacji humanitarnej - dodała.

A dlaczego startuje w wyborach z Wrocławia, z którym nie była dotąd związana? - Trzeba zapytać Koalicję Europejską - odparła Ochojska. Dodała, że we Wrocławiu "ma dużo znajomych".