Zalewska: Wierzę w odpowiedzialność nauczycieli

Jesteśmy w sytuacji, w której związki zawodowe biorą odpowiedzialność za to, co ewentualnie może się wydarzyć - mówiła w TVN24 Anna Zalewska, szefowa MEN, kandydatka na europarlamentarzystkę.

Minister edukacji zapewniła w "Rozmowie Piaseckiego", że mimo zapowiedzianego na 8 kwietnia początku strajku nauczycieli - egzaminy gimnazjalne, które powinny się zacząć dwa dni później, odbędą się na pewno.

Zalewska zapewniła, że nie ma również zagrożenia dla egzaminów ósmoklaskisty zaplanowanych na 15,16 i 17 kwietnia, oraz dla matur - od 6 maja.

- Jestem przekonana i chcę uspokoić rodziców. Egzaminy się odbędą. Wierzę w odpowiedzialność związków zawodowych i nauczycieli - zadeklarowała.

Swoją pewność minister edukacji opiera na tym, że, jak stwierdziła, rozmawia nie tylko ze związkami zawodowymi, ale i z nauczycielami.

- Nauczyciele wiedzą na czym polega odpowiedzialność za egzaminy i doskonale wiedzą, że to nie lata 92-93, kiedy doszło do strajków i można było przełożyć jakiekolwiek egzaminy. To jest po prostu niemożliwe - podkreśliła Zalewska. Dodała jednak, że obecnie polska edukacja jest w takiej sytuacji, że to związki zawodowe "biorą odpowiedzialność za to, co się może stać".

Zalewska przyznała, że nauczyciele zarabiają za mało, ale przypomniała, że rząd Zjednoczonej Prawicy mówił o tym już na początku swojej kadencji. Stwierdziła, że ze związkami zawodowymi rozmawia o zmianie struktury wynagrodzeń lub ustaleniu stałych podwyżek w zależności od wzrostu gospodarczego.

Minister edukacji zauważyła, że nauczyciele nie dostali podwyżek od 2012 roku, a że rząd PiS "bardzo szanuje nauczycieli", wyrównuje to, co się od 2012 nie zdarzyło. - Takich podwyżek w edukacji, jakie wprowadził rząd PiS nie było dotąd w historii - powiedziała Zalewska i zachęciła nauczycieli do dalszych rozmów.

Szefowa MEN była również pytana o swój start w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Stwierdziła, że nie ma on nic wspólnego ani z eksodusem, ani z ewakuacją, jak media nazywają strat w eurowyborach obecnych ministrów. - Bruksela jest blisko, a ja nie jestem w wieku emerytalnym, w związku z tym chcę być bardzo aktywna - powiedziała.