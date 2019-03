Patryk Jaki: Koalicji Europejskiej nie łączy nic głębszego, czyli program

Koalicja Europejska "ma szansę przetrwać do wyborów parlamentarnych, o ile będzie miała szanse na realizację swojego najważniejszego celu, czyli władzy samej w sobie" - ocenił wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. - Jeżeli przegrają, to się rozpadną, bo nie łączy ich nic głębszego, czyli program - dodał.

W Koalicji Europejskiej, zawiązanej przed wyborami do europarlamentu, są już Platforma Obywatelska, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Nowoczesna, a także mniejsze partie, jak Teraz! czy Zieloni.

- Tych wyborców programowo nic nie łączy. Tak naprawdę cała Koalicja Europejska ma jeden cel: władzę - ocenił w rozmowie z portalem Radia Maryja Patryk Jaki.

Wiceminister sprawiedliwości dodał, że "jedyną formacją, która jest w stanie uchronić Polskę przed wymysłami lewicowymi" Koalicji jest Zjednoczona Prawica. - To jedyna recepta w konstelacji, którą aktualnie mamy - stwierdził.

Jaki ocenił, że wybory do parlamentu europejskiego są najtrudniejsze, ponieważ "charakteryzują się niską frekwencją generalnie, a wysoką frekwencją w dużych miastach, gdzie silnie oddziałują lewacko-liberalne media". - Dlatego musimy się zmobilizować, jeśli nie chcemy, żeby wprowadzano nam LGBT do szkół - dodał, nawiązując do podpisanej przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego tzw. Deklaracji LGBT+. - Mówiłem, że samorząd warszawski nie może wprowadzać ideologii. Dzisiaj widać, jak to się kończy. Mój program, tzn. zero ideologii w warszawskich szkołach sprowadzał się do tego, by uniknąć tego, co dzisiaj wszyscy widzimy i przykro mi, że miałem rację - powiedział były kandydat na prezydenta stolicy, który przegrał z Trzaskowskim w pierwszej turze.