Nie żyje Andy Anderson, perkusista The Cure. Miał 68 lat

Andy Anderson, perkusista popularnego brytyjskiego zespołu The Cure, w którym grał w latach osiemdziesiątych, zmarł 26 lutego w wieku 68 lat.

O śmierci artysty na Twitterze poinformował Laurence Andrew "Lol" Tolhurst, współzałożyciel oraz były członek The Cure. „Z ciężkim sercem informuję o śmierci mojego brata z The Cure. Andy Anderson był prawdziwym gentlemanem i wspaniałym muzykiem obdarzonym szalonym poczuciem humoru, który się go trzymał do samego końca” - napisał.

It's with a heavy heart, I have to report the passing of a Cure brother.

Andy Anderson was A true gentleman and a great musician with a wicked sense of humor which he kept until the end, a testament to his beautiful spirit on the last journey. We are blessed to have known him.