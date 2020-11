Spore zmiany w rekrutacji do wojska

Wchodzą w życie poważne zmiany prawne dotyczące rekrutacji do armii. Nowe rozporządzenie ogranicza m.in. czas pełnienia służby przygotowawczej do 30 dni.

Poza krótszym o 140 dni procesem rekrutacji, możliwością aplikowania do Wojska Polskiego przez portal rekrutacyjny i skorzystania z Wojskowych Centrów Rekrutacji - o czym pisaliśmy w "Rzeczpospolitej", Biuro do spraw Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej wprowadza już szereg zmian aktów prawnych. W poprzednim tygodniu 30 i 31 października, weszły w życie kolejne zmiany ułatwiające rekrutację do wojska. Poniżej dalsza część artykułu

30 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania do terytorialnej służby wojskowej i sposobu jej pełnienia. Między innymi zniosło ono wymóg wcześniejszego zapoznania się z jednostką wojskową ochotnika chcącego w niej służyć.

31 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości. Rozporządzenie umożliwia skierowanie ochotnika na komisję lekarską znajdującą się najbliżej miejsca rekrutacji i naboru (np. WCR), a nie przypisanej do miejsca stałego zameldowania. Rozwiązuje to sprawę wszystkim tym, którzy z różnych powodów zameldowani są w innym miejscu niż zamieszkują np. studentów. O problemie tym też pisaliśmy w "Rzeczpospolitej".

5 listopada wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej. To spore ułatwienie dla tych, którzy zdecydowali się na służbę wojskową podczas odbywania czynnej służby wojskowej. Żołnierze pełniący tę służbę w trakcie jej trwania będą mogli: złożyć wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej do dowódcy jednostki wojskowej, w której chcą służyć; zapoznać się z wykazem wolnych stanowisk służbowych; odbyć rozmowę kwalifikacyjną z dowódcą Jednostki Wojskowej, w której ubiegają się o wyznaczenie na stanowisko służbowe; rozmowa ta będzie mogła odbyć się w sposób zdalny.