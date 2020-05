Raport NIK: Jak wojsko nie stworzyło broni mikrofalowej

Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę kilka tzw. prac rozwojowych realizowanych na rzecz wojska. Jako pierwsi dotarliśmy do jej raportu. Kontrola objęła czas, gdy w resorcie obrony urzędowali Tomasz Siemoniak (PO), Antoni Macierewicz (PiS) oraz Mariusz Błaszczak (PiS).

Sztuka dla sztuki

Ocena NIK jest druzgocąca. Izba negatywnie oceniła realizację prac rozwojowych na rzecz obronności finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jej zdaniem prace te „nie doprowadziły do uzyskania rezultatów spełniających wymagania Sił Zbrojnych RP". NIK negatywnie oceniła m.in. sposób przygotowania projektów dla wojska, zaniechanie oceny merytorycznej projektów, zawieranie umów bez uwzględnienia w nich „kompletnych wymagań wojska". W konsekwencji – ocenia Izba – wykonawcy realizowali projekty „w oderwaniu od potrzeb Sił Zbrojnych, co prowadziło do wstrzymania ich finansowania i wydłużenia czasu ich realizacji".