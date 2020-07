Trump idzie w zaparte w sprawie żołnierzy w Niemczech

Miały być konsultacje z Kongresem, miały być konsultacje z NATO. W końcu zwyciężył impulsywny charakter amerykańskiego przywódcy. W nocy z wtorku na środę (czasu warszawskiego) spełnił on groźby i wydał rozkaz ograniczenia o przeszło jedną czwartą amerykańskiego kontyngentu w Niemczech. Ma on zostać zredukowany do ledwie 25 tys. wojskowych. To niewiele, biorąc pod uwagę rosnące zagrożenie ze strony Rosji.

Poniżej dalsza część artykułu