Turcja: Erdogan ogłosił rozpoczęcie operacji wojskowej w Syrii

Turecka telewizja poinformowała, że doszło do wybuchów w mieście Ras al-Ajn, gdzie stacjonują Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF).

"Celem Turcji jest zlikwidowanie terrorystycznego korytarza na południowej granicy, zaprowadzenie pokoju i spokoju w regionie" - ogłosił prezydent Erdogan.

"Tureckie samoloty wojskowe zaczęły przeprowadzać ataki powietrzne na terenach cywilnych. Wśród mieszkańców regionu jest ogromna panika" oświadczył rzecznik SDF

Amerykański urzędnik, który wypowiadał się anonimowo dla agencji AP, poinformował, że turecki atak nie został skoordynowany z ich armią. Naloty są uważana za niebezpieczne dla sił koalicyjnych i cywilów.

SDF zaapelowało do Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników o wprowadzenie "strefy zakazu lotów", aby uchronić się przed tureckimi atakami. "Nasz naród stał się bezbronny" - stwierdzili.

Ambasador USA w Ankarze został wezwany do tureckiego ministerstwa spraw zagranicznych, aby uzyskać informacje na temat ofensywy.

Na nagraniach widać efekt przeprowadzonego nalotu. Celem ataku były pozycje kurdyjskie po drugiej stronie granicy.

