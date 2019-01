Jerzy Owsiak: Po słowach żony Adamowicza nie mogłem siedzieć obojętnie Fotorzepa, Marian Zubrzycki

- Kiedy usłyszałem niesamowicie wstrząsający głos żony prezydenta Gdańska i kiedy są kierowane słowa do ciebie z imienia, to nie siedzisz obojętnie - tłumaczy decyzję o powrocie do kierowania WOŚP Jerzy Owsiak.